Какие документы нужны для оформления отсрочки от мобилизации в октябре: детальное объяснение

В октябре 2025 года украинцы, которые имеют законные основания, могут оформить отсрочку от мобилизации, подав необходимый пакет документов. Основные пути получения отсрочки – через приложение Резерв+ или непосредственно в ТЦК и СП по месту воинского учета.

OBOZ.UA объясняет, какие именно нужны документы для оформления отсрочки от мобилизации. Вопрос отсрочки регулируют Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Постановление Кабинета министров №560.

Для подачи заявки через Резерв+ нужно заполнить форму, добавить сканированные документы, подтверждающие основания для отсрочки.

В ТЦК необходимо иметь оригиналы и копии документов, а также военно-учетный документ. После проверки данных военнообязанному выдается справка об отсрочке, сведения о которой вносятся в Единый электронный реестр призывников.

Документы, подтверждающие право на отсрочку

Постановлением КМУ "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период" предусмотрен четкий перечень документов, которые необходимо подать для получения отсрочки.

Однако, согласно законодательству, пакет документов зависит от основания для отсрочки. Например, студентам нужно подать справку из Единой государственной электронной базы по вопросам образования или документ о зачислении в интернатуру. Если отсрочка предоставляется по состоянию здоровья – обязательна справка к акту МСЭК, подтверждающая инвалидность или временную непригодность.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочка предоставляется гражданам, которые имеют подтвержденные основания. Ее могут оформить через ТЦК, районную администрацию или приложение Резерв+.

Право на отсрочку имеют, в частности:

Работники, которые забронированы за государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями.

Лица с инвалидностью.

Лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

Лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка.

Лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность.

Лица, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов).

Лица, у которых на иждивении совершеннолетний ребенок с инвалидностью І или ІІ группы.

Лица, у которых на иждивении дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки.

Лица, у которых на иждивении 3 и более детей до 18 лет.

Лица, имеющие жену (мужа) или родителей (своих или одного из супругов) с І или ІІ группой инвалидности.

Опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц.

Лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу.

Работники военного управления.

Студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования).

Научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.д.).

Отсрочка от мобилизации, если есть один ребенок

Наличие только одного ребенка не является основанием для отсрочки, если военнообязанный не воспитывает его самостоятельно. В таких случаях необходимо предоставить документы, подтверждающие содержание ребенка без участия другого родителя.

Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья

Основаниями для отсрочки могут быть медицинские показатели, подтвержденные официальными справками. Лица, получившие статус "временно непригодных", имеют право на временную отсрочку.

Также отсрочка возможна, если военнообязанный ухаживает за близкими родственниками с инвалидностью. В таких случаях необходимо подать справку МСЭК о состоянии здоровья родственника и документы, подтверждающие уход.

Как реализовать свое право на отсрочку

Наличие основания не означает автоматическое освобождение от призыва. Чтобы воспользоваться правом на отсрочку, нужно подать заявление в ТЦК или через приложение Резерв+ и предоставить подтверждающие документы.

Отсрочка действует в течение срока военного положения или при условиях, которые определены для конкретного случая. После окончания действия отсрочки гражданин должен повторно обратиться в ТЦК для ее продления или уточнения статуса.

Важно подать документы до момента приобретения статуса военнослужащего, ведь после зачисления в воинскую часть оформление отсрочки будет невозможным.

Как сообщал OBOZ.UA, мужчины с инвалидностью третьей группы не подлежат мобилизации в Украине. Это предусмотрено Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с изменениями от 18 мая 2024 года и Постановлением Верховной Рады №560 от 16 мая 2024 года.

