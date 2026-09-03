Какие деревья не стоит сажать возле дома: они могут повредить фундамент

Деревья возле дома создают тень, защищают от ветра и делают двор уютнее. Однако при посадке важно учитывать не только красоту кроны. Крупные деревья с мощной корневой системой могут создавать проблемы для фундамента, дорожек, канализационных и водопроводных труб, а раскидистые или ломкие ветви – представлять опасность для крыши и фасада.

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Поэтому место для саженца лучше выбирать с учётом того, каким станет дерево через 10–20 лет. Подробности рассказало издание Deccoria.

Почему корни деревьев могут быть опасны для дома

Корни разрастаются в поисках воды и питательных веществ и нередко простираются далеко за пределы кроны. Особенно активно они развиваются там, где почва постоянно влажная.

Именно поэтому проблемными зонами могут стать участки вблизи водопровода, канализации и дренажных систем. Корни способны проникать в уже имеющиеся трещины и негерметичные стыки труб, а крупные поверхностные корни – приподнимать дорожки, плитку и другие покрытия.

Для фундамента риск зависит не только от вида дерева, но и от типа почвы, возраста дома и состояния конструкций. Особенно осторожны следует быть на почвах, которые сильно меняют объём в зависимости от влажности.

На каком расстоянии от дома лучше сажать деревья

Единого расстояния, подходящего для всех деревьев, не существует. Для небольших декоративных видов может быть достаточно одного расстояния, тогда как высоким деревьям с широкой кроной и мощными корнями требуется значительно больше пространства.

В качестве общего ориентира для многих садовых деревьев часто называют не менее 4–5 метров от дома, но для крупных видов это расстояние должно быть больше.

Перед посадкой также необходимо выяснить, где проходят:

канализационные и водопроводные трубы;

газовые коммуникации;

электрические кабели;

дренаж;

другие подземные сети.

Не стоит сажать дерево непосредственно над ними.

Какие деревья нежелательно сажать близко к фундаменту

Особой осторожности требуют быстрорастущие деревья с крупными кронами, поверхностными или очень разветвленными корнями.

Тополь. Растет чрезвычайно быстро и формирует мощную корневую систему. У крупных деревьев также тяжелые ветви, которые во время непогоды могут ломаться.

Ива. Ее корни активно ищут влагу и могут распространяться на значительное расстояние. Особенно нежелательно сажать иву вблизи канализационных и водопроводных сетей.

Клен серебристый. Большое быстрорастущее дерево с довольно поверхностной корневой системой. Со временем ему требуется много свободного пространства.

Ель обыкновенная. Может вырастать очень высокой, при этом значительная часть её корней залегает относительно неглубоко. На открытых участках это стоит учитывать из-за риска повреждения дерева сильным ветром.

Грецкий орех. Образует широкую крону и требует много места. Кроме того, орех выделяет юглон – вещество, которое может подавлять рост некоторых растений поблизости.

Береза повислая. Быстро растет и образует разветвленную корневую систему. Дополнительной проблемой вблизи дома могут стать листья, семена и сережки, которые попадают в водостоки.

Какие деревья лучше выбрать для небольшого участка

Возле дома практичнее высаживать компактные или медленнорастущие деревья, размеры которых легко предсказать.

Для небольших садов подойдут, например, декоративные яблони, компактные сорта рябины, полевого клена. Также можно рассмотреть магнолии, однако конкретный сорт нужно подбирать с учётом его размера во взрослом состоянии.

Колоновидные сорта деревьев занимают меньше места в ширину, но даже в этом случае необходимо учитывать особенности корневой системы.

Что нужно проверить перед посадкой дерева

Не стоит ориентироваться только на размер молодого саженца. Небольшое деревце через несколько десятилетий может превратиться в растение высотой 15–20 метров с широкой кроной.

Перед посадкой важно узнать максимальную высоту и ширину конкретного сорта, особенности его корней и рекомендуемое расстояние от зданий.

Также желательно расположить дерево так, чтобы во взрослом возрасте его ветви не нависали над крышей и не касались фасада. Это поможет избежать проблем не только с корнями, но и с падением ветвей, забитыми водосточными желобами и повреждением кровли.

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