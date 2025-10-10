Какая температура должна быть в стиральной машине, чтобы сэкономить электроэнергию

Стиральные машины являются неотъемлемой частью домашнего обихода, но есть способы сделать их более эффективными – и при этом сэкономить деньги.

Видео дня

В связи с этим специалисты по экономии средств имеют простой совет, который может уменьшить нагрузку на ваш кошелек. Так, эксперты по вопросам потребителей Which? определили "точную температуру" стирки одежды, чтобы уменьшить расходы на электроэнергию. Их исследование показало, что стирка при определенной температуре поможет сэкономить на стиральной машине на 38%, пишет Express.

"Чтобы сэкономить деньги, стирайте при температуре 30 градусов вместо 40, поскольку это удешевляет стирку на 38%. Эффективная загрузка, чтобы каждый предмет хорошо постирался, а также использование машины только тогда, когда она полная, также поможет вам сэкономить еще немного денег", – отметили специалисты.

Также, по их словам, чтобы получить максимальную отдачу от вашей стиральной машины, вам нужно убедиться, что вы используете правильный цикл стирки для того, что вам нужно.

"Вам не всегда понадобится самая высокая температура, которая идеально подходит для сильно загрязненных вещей, возможно, вы сможете использовать более низкую температуру (и меньше энергии), если правильно разделять белье", – объясняют эксперты.

Понимание энергетического рейтинга вашей стиральной машины также может помочь вам оценить, насколько она на самом деле эффективна.

"Важно, чтобы даже без вашего умного счетчика вы знали, сколько стоит каждый прибор и как получить максимальную отдачу от своих денег, пока они работают", – отметили специалисты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как предотвратить неприятный запах и плесень в стиральной машине.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.