Как вкусно приготовить бюджетный хек: самый простой рецепт блюда из рыбы
Хек – очень вкусная, полезная и при этом бюджетная рыба, которую можно тушить, жарить, запекать в духовке с овощами, а также готовить с соусами и просто на мангале. Стоит отметить, что хек даже можно просто мариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хека с овощной зажаркой и кетчупом.
Ингредиенты:
- филе хека
- соль, перец, специи к рыбе
- стакан воды
- мука и яйца для панировки
- масло для жарки
- 1 большой лук
- 1 большой красный перец
- 1 банка ананасов
- 250 г кетчупа
- 200 г майонеза
- лавровый лист
Способ приготовления:
1. Филе хека нарезаем на небольшие кусочки, перекладываем в глубокую миску, солим, перчим, добавляем специи к рыбе и перемешиваем. Вливаем стакан воды, снова перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться в холодильнике на 1-2 часа.
2. После панируем рыбу в муке и яйцах и обжариваем на разогретой сковородке с обеих сторон до готовности.
3. Тем временем на другой сковородке готовим зажарку: обжарьте нарезанные кубиками лук, сладкий красный перец, ананасы, ананасовый сок, майонез, мягкий кетчуп и лавровый лист. Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и тушим до мягкости овощей и ананасов.
4. После выкладываем в форму для запекания слой тушеных овощей, слой жареной рыбы и так чередуем пока не закончатся ингредиенты. Когда все остынет, оставляем в холодильнике на ночь, чтобы все хорошо пропиталось!
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