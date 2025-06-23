Как вкусно приготовить бюджетный хек: самый простой рецепт блюда из рыбы

Хек – очень вкусная, полезная и при этом бюджетная рыба, которую можно тушить, жарить, запекать в духовке с овощами, а также готовить с соусами и просто на мангале. Стоит отметить, что хек даже можно просто мариновать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хека с овощной зажаркой и кетчупом.

Ингредиенты:

филе хека

соль, перец, специи к рыбе

стакан воды

мука и яйца для панировки

масло для жарки

1 большой лук

1 большой красный перец

1 банка ананасов

250 г кетчупа

200 г майонеза

лавровый лист

Способ приготовления:

1. Филе хека нарезаем на небольшие кусочки, перекладываем в глубокую миску, солим, перчим, добавляем специи к рыбе и перемешиваем. Вливаем стакан воды, снова перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться в холодильнике на 1-2 часа.

2. После панируем рыбу в муке и яйцах и обжариваем на разогретой сковородке с обеих сторон до готовности.

3. Тем временем на другой сковородке готовим зажарку: обжарьте нарезанные кубиками лук, сладкий красный перец, ананасы, ананасовый сок, майонез, мягкий кетчуп и лавровый лист. Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и тушим до мягкости овощей и ананасов.

4. После выкладываем в форму для запекания слой тушеных овощей, слой жареной рыбы и так чередуем пока не закончатся ингредиенты. Когда все остынет, оставляем в холодильнике на ночь, чтобы все хорошо пропиталось!

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