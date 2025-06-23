УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как вкусно приготовить бюджетный хек: самый простой рецепт блюда из рыбы

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,9 т.
Рецепт рыбы

Хек – очень вкусная, полезная и при этом бюджетная рыба, которую можно тушить, жарить, запекать в духовке с овощами, а также готовить с соусами и просто на мангале. Стоит отметить, что хек даже можно просто мариновать.

Видео дня
Запеченный хек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хека с овощной зажаркой и кетчупом. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты:

  • филе хека
  • соль, перец, специи к рыбе
  • стакан воды
  • мука и яйца для панировки
  • масло для жарки
  • 1 большой лук
  • 1 большой красный перец
  • 1 банка ананасов
  • 250 г кетчупа
  • 200 г майонеза
  • лавровый лист

Способ приготовления: 

1. Филе хека нарезаем на небольшие кусочки, перекладываем в глубокую миску, солим, перчим, добавляем специи к рыбе и перемешиваем. Вливаем стакан воды, снова перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться в холодильнике на 1-2 часа.

Маринованный хек

2. После панируем рыбу в муке и яйцах и обжариваем на разогретой сковородке с обеих сторон до готовности.

Жареная рыба

3. Тем временем на другой сковородке готовим зажарку: обжарьте нарезанные кубиками лук, сладкий красный перец, ананасы, ананасовый сок, майонез, мягкий кетчуп и лавровый лист.  Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и тушим до мягкости овощей и ананасов.

Заливка для рыбы

4. После выкладываем в форму для запекания слой тушеных овощей, слой жареной рыбы и так чередуем пока не закончатся ингредиенты. Когда все остынет, оставляем в холодильнике на ночь, чтобы все хорошо пропиталось!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: