Как вкусно пожарить кабачки: самый простой рецепт блюда за 10 минут
1 минута
2,5 т.
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Жареные кабачки – одно из самых простых и вкусных блюд, например, рагу, салатов, блинов, оладий. А также кабачки будут идеальной основой для намазок, блинов.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жаренных кабачков с мучном кляре, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- кабачки
- мука
- специи
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте кабачки кружочками, посолите, поперчите.
2. Обваляйте в муке и обжарьте.
Подавать можно с намазкой из сыра, со сметаной!
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