Как вкусно пожарить кабачки: самый простой рецепт блюда за 10 минут

Жареные кабачки – одно из самых простых и вкусных блюд, например, рагу, салатов, блинов, оладий. А также кабачки будут идеальной основой для намазок, блинов.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жаренных кабачков с мучном кляре, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

кабачки

мука

специи

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте кабачки кружочками, посолите, поперчите.

2. Обваляйте в муке и обжарьте.

Подавать можно с намазкой из сыра, со сметаной!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: