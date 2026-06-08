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Как вкусно пожарить кабачки: самый простой рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,5 т.
Как вкусно пожарить кабачки: самый простой рецепт блюда за 10 минут
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Жареные кабачки – одно из самых простых и вкусных блюд, например, рагу, салатов, блинов, оладий. А также кабачки будут идеальной основой для намазок, блинов.

Как вкусно пожарить кабачки: самый простой рецепт блюда за 10 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жаренных кабачков с мучном кляре, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

  • кабачки 
  • мука
  • специи 
  • соль

Способ приготовления: 

1. Порежьте кабачки кружочками, посолите, поперчите.

Как вкусно пожарить кабачки: самый простой рецепт блюда за 10 минут

2. Обваляйте в муке и обжарьте.

Как вкусно пожарить кабачки: самый простой рецепт блюда за 10 минут

Подавать можно с намазкой из сыра, со сметаной!

Как вкусно пожарить кабачки: самый простой рецепт блюда за 10 минут

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