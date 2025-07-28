Если бы мобильные операторы были кофейнями: почему иногда нужно сменить заведение, чтобы почувствовать настоящий вкус кофе

Представьте, что мобильный оператор – это кофейня. Не просто точка на карте, а место, куда вы ежедневно заходите за своей связью. Здесь вам готовят интернет, подают минуты разговоров с десертом в виде телевидения и обслуживают – в зависимости от уровня сервиса – или с улыбкой, или через силу.

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Многие годами ходят в одну и ту же кофейню – по инерции. Хоть обслуживание уже не то, Wi-Fi с перебоями, цены кусаются, а скидки –неуловимы. Но искать что-то новое кажется морокой: снова читать отзывы, привыкать к меню, разбираться, как все устроено. И мы остаемся – хоть кофе уже давно не по вкусу.

С мобильным оператором – так же. Связь не устраивает, тарифы запутанные, сервис раздражает, но мысль о смене – кажется сложной. Но действительно ли перейти к другому оператору так сложно? На самом деле – нет.

Уже более шести лет в Украине работает услуга MNP – перенос номера к другому оператору с сохранением цифр, которые вы знаете наизусть. Это как выйти из кофейни, которая уже не нравится, и зайти в другую – без изменения вкусовых привычек, просто за чем-то новым.

MNP: в новую кофейню с любимой чашкой в руках

Благодаря MNP вы можете сменить мобильного оператора, но оставить за собой старый номер. Это удобно: не надо сообщать друзьям и коллегам о новом номере, обновлять контакты в банках, платежных системах, соцсетях или службах доставки.

По статистике УГЦР, услугой MNP в Украине уже воспользовались более миллиона абонентов. И примерно 70% из них выбрали lifecell. В чем же дело?

Новое место, где знают ваши вкусы

В хорошей кофейне вас не заставляют выбирать между вкусом и комфортом – вам сразу предлагают комбо. Именно так и lifecell строит сервис для новых абонентов, которые переходят к нему с сохранением номера.

"Лайфсет" – комплексный "завтрак" сразу после перехода

Тариф "три в одном": мобильная связь, домашний интернет и телевидение, подключается сразу после переноса номера– без лишних шагов. Цены – как на утреннее меню и зависят от объема порции – на любой аппетит: S – 100 грн/ 4 недели (без минут в пакете), M – 175 грн/ 4 недели, L – 300 грн/ 4 недели, XL – 500 грн/ 4 недели.

А чтобы убедиться, что все из меню доступно именно в вашем районе – проверьте наличие домашнего интернета по вашему адресу.

Другие "позиции в меню" – со специальным предложением для новичков

Популярный набор "Макси" – 190 грн/4 недели для MNP-абонентов: 25 ГБ или безлимитный* мобильный интернет при своевременной оплате с акцией "Мега Безлимит "*, 1500 минут на другие сети, некоторые соцсети и мессенджеры без ограничений (стандартная цена – 300 грн).

"Мега" – 350 грн / 4 недели вместо 500 грн со специальной ценой для MNP, безлимитный интернет*, более 2000 минут по Украине, доступ к ТВ, специальные бонусы.

Тарифная подписка – выгоды для постоянных клиентов

Как абонемент на кофе: оплатите тариф на 6 или 12 пакетов наперед и получите выгоду до 15%. Доступно для тарифов "Макси", "Мега" и других. В пересчете на одну "порцию" можно получить существенную экономию.

Спецпредложения для новых абонентов – бонусы, которые заряжают, как двойной эспрессо!

Акция "Своя SIM" – это как заказать чашечку кофе в кафе и получить еще два напитка в подарок. Если вы переносите номер на активированную до 30.04.2025 включительно SIM-карту lifecell, то получаете три пакета услуг по цене одного. Если перечислить на один пакет, то в течение 12 недель вы будете наслаждаться выбранным предложением по цене от 63,33 грн /4 недели. С услугой "Закрепленный номер" можно одновременно пользоваться старым и новым номером на одной SIM-карте. Акция действует до 31 июля 2025 года.

Полное меню со всеми "ингредиентами" и деталями по каждой позиции – здесь.

Что говорит ваш сосед по столу

Сменить мобильного оператора сегодня – это как зайти в новую кофейню, где все атрибуты давно знакомы, только атмосфера значительно приятнее и приветливее. И не надо прощаться с любимой чашкой – ваш номер уйдет с вами.

Потому что продолжать сидеть дальше там, где блюдо горчит – это лишь дело привычки и, возможно, недостаток информации о других заведениях. Но сменить "кофейню" значительно легче, чем кажется. lifecell – это вариант без стресса: номер с вами, сервис качественный, тарифы – доступны.

*Своевременной оплатой считается оплата пакета услуг на 4 недели не позднее 1 дня с даты завершения периода действия предыдущего пакета услуг на 4 недели. Любая другая оплата является несвоевременной. Акция "Мега Безлимит" действует для MNP-абонентов до 01.01.2027. После использования 50 ГБ (100 ГБ в тарифе "Мега") скорость интернет-трафика будет составлять до 1 мбит/сек. Детали на lifecell.ua.