Как в СССР 'наказывали' за развод: почему существовал негласный запрет

Борьба за крепкие и нерушимые браки, которая ведется на законодательном уровне – это практика, которая существовала и активно применялась еще в СССР. Причем формально разводы в Стране Советов не были запрещены, но фактически превращалось в сложное испытание с элементами наказания.

Поскольку государство последовательно продвигало модель "крепкой семьи" на уровне идеологии, то любую попытку расторгнуть брак воспринимали как отклонение от нормы. Из-за этого возник негласный запрет на развод, который действовал не только через законы, но и через общественное давление. OBOZ.UA вспоминает, через какие испытания приходилось проходить советским гражданам, которые решались разойтись.

В начале существования СССР все выглядело довольно прогрессивно. Первый семейный кодекс 1918 года был весьма либеральным: мужчины и женщины имели равные права, могли жить отдельно и самостоятельно распоряжаться доходами. Однако уже в 1930-х годах политика резко изменилась – власть начала всячески укреплять институт семьи, а процедуру развода усложнили.

С тех пор расторжение брака требовало прохождения через целую систему контроля. Человека могли вызывать на допросы в прокуратуру, рассматривать его дело на партийных или трудовых собраниях, а о самом факте развода публично объявлять в газетах, очевидно с целью подвергнуть его общественному осуждению. Такая практика действовала до 1965 года. Публичность была одним из главных инструментов давления: о намерении развестись быстро узнавали соседи, коллеги и знакомые, что влекло за собой осуждение и стигматизацию.

Судебная система также была настроена не на расторжение, а на сохранение брака. Суд первой инстанции пытался "примирить" супругов, давая им "время на размышления", а по факту затягивая неотвратимое. В случае отказа дело передавалось дальше. Власти прямо требовали "не удовлетворять безответственные заявления о разводе". Только в 1942 году появились исключения, когда процедуру упростили – например, в случае психической болезни одного из супругов или вынесения кому-то приговора с заключением на более чем три года.

Отдельным инструментом сдерживания была стоимость процедуры расторжения брака. В 1936 году развод стоил 10-200 рублей, а уже в 1944-м цену подняли до 500-2000 рублей при средней зарплате 230–300 рублей в месяц. Для большинства это были неподъемные суммы. Дополнительно действовали и неформальные санкции: проблемы на работе, лишение премий, давление со стороны партийных органов и даже риск исключения из партии.

Все это заставляло людей оставаться в браках, которые фактически уже не существовали. Часто причинами желания развестись были алкоголизм одного из пары, домашнее насилие или измена, однако даже в таких случаях государство пыталось удержать семью любой ценой.

Ситуация изменилась только в 1965 году, когда процедуру упростили, вдобавок отменили публичные унижения тех, кто разводится. Последствия были весьма показательными: уже через год количество разводов выросло почти вдвое – с 350 тысяч до 646 тысяч. Это стало доказательством того, что раньше людей сдерживали не моральные убеждения, а система давления, которая годами делала развод социально нежелательным.

