Как ускорить созревание венгерских слив: простой лайфхак

Спелые сливы необыкновенно сладкие и сочные. Они идеально подходят для употребления в свежем виде, а также для приготовления тортов, компотов и варенья.

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Проблема возникает, когда купленные или собранные сливы еще твердые и кислые. К счастью, существует простое домашнее средство, которое поможет им созреть гораздо быстрее. Все, что вам нужно, – это бумажный пакет и одна лишняя слива, пишет OBOZ.UA.

Производители часто собирают сливы немного раньше, чтобы они выдержали доставку и дольше оставались свежими в магазинах. Недостатком является то, что этим фруктам требуется больше времени, чтобы полностью раскрыть свой вкус. Без надлежащих условий созревание может затянуться значительно дольше.

Температура также имеет решающее значение. Комнатная температура, безусловно, лучше для них, чем холодильник. Холод замедляет естественные процессы, происходящие во фруктах, поэтому лучше всего хранить их в холодильнике только тогда, когда они достигнут соответствующей мягкости.

В случае с незрелыми сливами ключевую роль играет присутствие этилена – природного растительного газа, который ускоряет созревание многих фруктов. Это свойство можно использовать для того, чтобы сливы быстрее становились мягкими, сладкими и сочными.

Домашний метод чрезвычайно прост. Просто положите незрелые сливы в бумажный пакет вместе со спелым бананом или яблоком. Оба фрукта выделяют этилен, а бумажный пакет задерживает часть газа, обеспечивая надлежащую циркуляцию воздуха.

Оставьте пакет при комнатной температуре на 1–3 дня. Время зависит от степени зрелости слив. Рекомендуется ежедневно проверять плоды, чтобы убедиться, что они идеально мягкие. В этот момент их лучше всего сразу съесть, использовать для выпечки или варенья, либо же положить в холодильник, чтобы замедлить дальнейшее созревание.

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