Как спасти сад и огород от жары: важные советы

Длительная жаркая и сухая погода создает дополнительную нагрузку на огородные культуры, цветы, деревья и газон. Из-за высоких температур почва быстро теряет влагу, и растения могут начать увядать, даже если их регулярно поливают.

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Чтобы снизить риск пересыхания, важно не только увеличить количество воды, но и правильно организовать уход за участком. Несколько простых мер, которыми поделился с Daily Express специалист Крис Боннетт, помогут сохранить влагу в почве и защитить сад от чрезмерного солнца.

Поливайте в нужное время

В жаркие дни растения нуждаются в регулярном увлажнении, однако время полива имеет большое значение. Лучше всего проводить процедуру рано утром или вечером, когда температура воздуха снижается, а вода испаряется медленнее.

Полив в разгар дня менее эффективен, поскольку значительная часть влаги быстро испаряется с поверхности почвы. При этом воду желательно направлять непосредственно в почву у корней, а не просто смачивать листья.

Особенно внимательно нужно следить за молодыми саженцами, овощными культурами, растениями в контейнерах и теми культурами, которые имеют неглубокую корневую систему.

Мульча поможет сохранить влагу

После полива важно не дать воде быстро испариться. Для этого поверхность почвы можно покрыть слоем мульчи.

В качестве мульчи используют кору, древесную щепу, солому, компост или другие подходящие органические материалы. В некоторых случаях применяют также гравий или другие минеральные материалы.

Мульчирование помогает уменьшить испарение воды, защищает почву от перегрева и может постепенно улучшать ее структуру, если используются органические материалы.

Защитите растения от прямых солнечных лучей

Не все растения одинаково хорошо переносят жару и интенсивное солнечное излучение. Особенно чувствительные культуры могут получить солнечные ожоги или быстро терять влагу.

Контейнерные растения по возможности следует переместить в места с частичной тенью. Это особенно актуально для культур, которые лучше чувствуют себя при рассеянном освещении, в частности папоротников, бегоний и некоторых сортов гортензий.

Если переместить растения невозможно, для них можно установить затеняющие сетки, навесы или другие конструкции, которые уменьшают воздействие прямых солнечных лучей.

Сгруппируйте растения в горшках

Растения, выращиваемые в контейнерах, во время жары могут пересыхать значительно быстрее, чем культуры в открытом грунте. Один из способов уменьшить потери влаги – разместить горшки ближе друг к другу в затененном месте.

Такое расположение создает небольшой микроклимат с несколько более высокой влажностью и уменьшает площадь поверхности, которая непосредственно нагревается солнцем. Горшки также можно поставить у стены или забора, если это место не перегревается.

При этом важно оставлять достаточно места для циркуляции воздуха, чтобы из-за избыточной влажности не создавались благоприятные условия для грибковых заболеваний.

Регулярно удаляйте сорняки

В период жары сорняки становятся дополнительными конкурентами для культурных растений. Они потребляют воду и питательные вещества из почвы, из-за чего овощам, цветам и другим растениям может не хватать ресурсов.

Регулярная прополка поможет уменьшить конкуренцию за влагу. Особенно важно удалять сорняки на грядках с молодыми растениями, которые еще не сформировали мощную корневую систему.

Создайте прохладные места

Затененные участки полезны не только для растений. Они могут стать укрытием для насекомых, птиц и других представителей дикой природы, которым во время продолжительной жары также трудно найти прохладу.

Для создания таких зон можно использовать деревья, кусты, высокие растения, садовые навесы или затеняющие экраны. Контейнерные растения также можно временно переместить в места, защищенные от прямых солнечных лучей.

Такие участки создают своеобразный микроклимат, в котором температура может быть ниже, а влажность – более стабильной.

Позаботьтесь о воде для птиц и животных

Во время продолжительной жары вода нужна не только растениям. Птицам и мелким животным может быть сложно найти достаточно воды в природе, поэтому в саду можно установить неглубокие емкости с чистой водой.

Для птиц подойдут специальные купальни или неглубокие миски. На уровне земли можно поставить небольшие емкости, доступные для других животных.

Чтобы мелкие животные могли безопасно добраться до воды, в емкость можно положить несколько камешков или гальки. Воду необходимо регулярно менять и доливать, особенно в жаркую погоду.

Проверяйте состояние садового пруда

Если на участке есть пруд, в жаркую погоду нужно регулярно контролировать уровень воды. Особенно быстро она испаряется из небольших водоемов, не имеющих постоянного притока.

Снижение уровня воды может создать проблемы для рыб, лягушек, водных насекомых и растений. При необходимости водоем следует пополнять, но делать это следует постепенно, чтобы резкое изменение температуры воды не создало дополнительного стресса для его обитателей.

Также желательно контролировать состояние воды и не допускать её чрезмерного перегрева.

Основные правила ухода во время жары

Чтобы сад и огород легче перенесли жаркий период, важно действовать комплексно. Регулярный полив нужно сочетать с мульчированием, защитой растений от чрезмерного солнца и удалением сорняков.

Особое внимание следует уделять растениям в горшках, молодым саженцам и огородным культурам, которые быстро реагируют на недостаток воды. Не менее важно обеспечивать доступ к воде для птиц и других животных.

Такой уход поможет уменьшить потери влаги, защитить растения от перегрева и создать на участке более комфортные условия до окончания жаркого периода.

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