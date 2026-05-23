Как спасти подвесные цветы от жары: секрет опытных садоводов

Подвесные цветочные корзины являются одним из главных украшений летнего сада, балкона или двора. Однако с наступлением жаркой погоды такие растения становятся особенно уязвимыми к пересыханию. Из-за постоянных солнечных лучей и небольшого количества почвы влага в подвесных кашпо испаряется значительно быстрее, чем в обычных клумбах.

В результате цветы могут терять лепестки, увядать и даже прекращать рост. Опытные садоводы рассказали о простом способе, который помогает дольше удерживать воду в почве и реже поливать растения летом.

Почему подвесные цветы быстро пересыхают

В теплое время года подвесные корзины постоянно находятся под воздействием солнца и ветра. Из-за этого почва в них может полностью высохнуть всего за один день, особенно во время сильной жары.

Главная проблема заключается в том, чтокорневая система цветов имеет очень мало почвы для удержания влаги. Кроме того, вода быстро вытекает через дренажные отверстия, не успевая достаточно насытить землю.

Если растения регулярно испытывают недостаток воды, они начинают ослабевать, терять декоративный вид и становятся более чувствительными к высоким температурам.

Лайфхак с кухонными губками

Садовница и основательница проекта A Forest Garden Elizabeth McCoy поделилась простым методом, который помогает поддерживать влажность почвы в подвесных корзинах.

По ее словам, обычные кухонные губки могут работать как маленькие резервуары для воды. Они впитывают избыток влаги во время полива, а затем постепенно отдают ее корням растений в жаркие часы.

Благодаря высокой способности удерживать воду губки помогают предотвратить быстрое пересыхание земли даже под прямым солнцем.

Как правильно использовать губки в кашпо

Для этого способа подойдут обычные недорогие губки без моющих средств или химической пропитки.

Сначала губки нужно нарезать на небольшие кусочки. После этого их размещают на дне подвесной корзины между пластиковой вставкой и компостом или грунтом. Несколько кусочков также стоит положить ближе к краям кашпо, поскольку именно эти участки пересыхают быстрее всего из-за контакта с солнцем и ветром. После этого растение необходимо хорошо полить. Губки накопят часть воды и постепенно будут возвращать ее почве в течение дня.

Использование губок в подвесных корзинах значительно сокращает частоту полива и помогает растениям легче переносить жару.

Такой метод особенно пригодится летом, когда температура воздуха стремительно повышается, а почва высыхает буквально за несколько часов. Благодаря простому домашнему лайфхаку подвесные цветы дольше будут оставаться яркими, свежими и здоровыми.

Как еще сохранить влагу летом

Даже с использованием губок садоводы советуют регулярно проверять состояние почвы, особенно в конце весны и летом.

Дополнительно сохранить влагу поможет пластиковый вкладыш внутри корзины. Для этого можно использовать специальную садовую подложку или даже обычный полиэтиленовый пакет.

Важно не забыть сделать в пластике небольшие отверстия для дренажа. Избыток воды должен свободно вытекать, иначе корни могут начать загнивать из-за чрезмерной влажности.

