Как сказать на украинском "проблема-пустышка": самые интересные варианты
Проблемы не возникают ниоткуда и не исчезают в никуда, хотя с этим утверждением можно поспорить. Многие привыкли преувеличивать масштабы проблемы или создавать трудности на пустом месте.
Есть такое популярное выражение "проблема-пустышка". Что означает эта фраза и как ее можно перевести на украинский язык – читайте в материале OBOZ.UA.
О проблеме, которая является фактически фантомной, несерьезной, надуманной, можно сказать следующим образом:
- проблема, висмоктана з пальця;
- проблема-примара;
- проблема, взята зі стелі;
- пуста проблема;
- вигадана проблема;
- марниця, "невелике діло", забавка.
Например:
Проблему можна висмоктати з пальця і причепитися до чого завгодно.
Недобросовісний журналіст з пальця вмів висмоктувати надуману сенсацію.
"Ти цю проблему зі стелі взяв і возишся з нею, хіба нема важливіших завдань?" – лаявся дід на Олега.
Невелике діло – та твоя двійка за контрольну, все вивчиш і підеш на перездачу.
Кстати, слова "пустышка" в украинском языке тоже нет. В сети предлагают "пустышку" называть "дурником", "смочком" или "мізюком". Младенца заматывают не в "пеленку", а в "сповиток", а кормят ребенка не из "бутылочки", а из "пляшечки". Какие еще слова следует заменить – читайте в материале.
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