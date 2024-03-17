Как сказать на украинском 'проблема-пустышка': самые интересные варианты

Проблемы не возникают ниоткуда и не исчезают в никуда, хотя с этим утверждением можно поспорить. Многие привыкли преувеличивать масштабы проблемы или создавать трудности на пустом месте.

Есть такое популярное выражение "проблема-пустышка". Что означает эта фраза и как ее можно перевести на украинский язык – читайте в материале OBOZ.UA.

О проблеме, которая является фактически фантомной, несерьезной, надуманной, можно сказать следующим образом:

проблема, висмоктана з пальця;

проблема-примара;

проблема, взята зі стелі;

пуста проблема;

вигадана проблема;

марниця, "невелике діло", забавка.

Например:

Проблему можна висмоктати з пальця і причепитися до чого завгодно.

Недобросовісний журналіст з пальця вмів висмоктувати надуману сенсацію.

"Ти цю проблему зі стелі взяв і возишся з нею, хіба нема важливіших завдань?" – лаявся дід на Олега.

Невелике діло – та твоя двійка за контрольну, все вивчиш і підеш на перездачу.

Кстати, слова "пустышка" в украинском языке тоже нет. В сети предлагают "пустышку" называть "дурником", "смочком" или "мізюком". Младенца заматывают не в "пеленку", а в "сповиток", а кормят ребенка не из "бутылочки", а из "пляшечки". Какие еще слова следует заменить – читайте в материале.

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