Как сделать модные подушки в форме тыквы для осеннего декора без шитья

Сентябрь — идеальное время для обновления интерьера вашего дома. Мягкие ткани и осенние украшения разнообразят прохладные вечера, но модные подушки с тыквами могут быть дорогими.

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Вместо того чтобы покупать готовые вещи, сделайте их сами. Все, что вам нужно, – это старый свитер или одеяло, две минуты и немного креативности. Вам не нужна швейная машинка или какие-то навыки шитья, пишет OBOZ.UA.

Сначала вырежьте из ткани круг побольше, вложите туда набивку, например, из старой подушки или ваты, и соберите края, завязав их ниткой. Вы также можете завязать все вертикально в нескольких местах.

Эффект получается фантастическим. Особенно, если добавить к подушке стебель в форме тыквы, сделанный из кусочка веточки, коры или свернутой ткани. Это украшение прекрасно смотрится на диване, кресле или кровати.

Если у вас много времени и вы хотите потратить его на самостоятельное изготовление украшений, сделайте подушку с красивой осенней вышивкой.

Вышейте листья, грибы, желуди, тыквы или простую надпись на ваш выбор на обычной наволочке. Если вы боитесь ошибиться, сначала слегка нарисуйте рисунок смываемым маркером или портновским мелом. Сложных стежков не потребуется.

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