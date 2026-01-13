Как сделать дома стиральный порошок: будет натуральным и гипоаллергенным

Если вы хотите сделать собственноручно стиральный порошок, чтобы сэкономить деньги, стоит попробовать этот метод. Это не только полезно для вашего кошелька, но и может уменьшить количество пластиковых отходов, а также стать находкой для чувствительной кожи, поскольку вы можете избежать агрессивных химикатов.

Эксперт по клинингу, известная в соцсетях как @cleanwithlilyx, поделилась в TikTok инструкцией приготовления домашнего стирального порошка.

Для этого она взяла четыре предмета: буру, кристаллический ароматизатор и карбонат соды, а также эфирные масла, которые необязательны, но могут прекрасно подойти, если вы хотите получить аромат.

Вы можете приготовить в разных банках несколько вариантов с разными ароматами.

Изготовление собственного стирального порошка имеет много преимуществ. Во-первых, это экономически эффективно, поскольку такие ингредиенты, как стиральная сода, пищевая сода, бура, не слишком дорогие и могут служить долго.

Это также экологически чисто, поскольку уменьшает зависимость от громоздких пластиковых контейнеров и одноразовой упаковки.

Если же вы беспокоитесь о своей чувствительной коже, это еще одна причина, почему полезно делать домашние средства.

Это позволяет избежать раздражителей, что делает его идеальным для младенцев, людей с аллергией или чувствительной кожей.

Также вы можете изменить аромат с помощью эфирных масел или вообще не использовать их, в зависимости от ваших желаний. А главное в том, что вы знаете, из чего состоит ваше стиральное средство, а это значит, что можно избежать агрессивных химикатов, ферментов, которые могут повредить ткани, и искусственных красителей.

И наконец, натуральные ингредиенты, такие как пищевая сода, эффективно очищают, дезодорируют, смягчают воду и удаляют пятна.

