Как работает искусственный интеллект: в "Блогер Кемпи" прошел тренинг от эксперта Metinvest Digital

Как безопасно пользоваться искусственным интеллектом, где сегодня применяются AI-технологии и почему критическое мышление по-прежнему важнее любых алгоритмов – об этом узнавали участники второй летней смены "Блогер Кемпа", организованной Фондом Рината Ахметова.

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Для детей организовали увлекательный мастер-класс по искусственному интеллекту с участием Максима Баланюка, директора по инновациям и развитию Metinvest Digital. Мероприятие соединило в себе оживленную дискуссию, практические задания, викторину и обсуждение реальных примеров использования современных технологий.

"Живое общение открыло для меня очень много нового. Я еще раз убедился, что молодежь Украины – лучшая. Дети очень много знают о технологиях, обладают хорошим критическим мышлением, умеют дискутировать и отстаивать свою точку зрения. Сегодня мы говорили об искусственном интеллекте, о его различных гранях – не только как о технологии, но и в целом о том, как с ним жить, как с ним работать и какие положительные эффекты можно получить от взаимодействия с ним. Мы, как компания, представляющая тяжелую промышленность, являемся одним из лидеров в использовании искусственного интеллекта. Он помогает реализовывать возможности и воплощать мечты", – рассказал Максим Баланюк.

Тренинг вызвал живой интерес среди молодежи. Дети активно участвовали в дискуссии: делились своими мыслями о возможностях искусственного интеллекта, задавали вопросы и обсуждали их с экспертом.

"Сегодня тренинг мне очень понравился, я узнала много нового об искусственном интеллекте, интересные факты о нём, и это было очень полезно", – поделилась впечатлениями участница Кемпа Виктория.

По словам 14-летнего Саши, тренинг помог ему по-новому взглянуть на современные технологии:

"Тренинг дал мне новые знания. Я ещё больше заинтересовался искусственным интеллектом и, пожалуй, благодаря этому тренингу буду в будущем изучать его более глубоко".

В Фонде отмечают, что такие встречи помогают детям осваивать современные технологии, развивать критическое мышление и осознанно пользоваться цифровыми инструментами. Кроме того, они могут стать первым шагом к выбору будущей профессии.

"Блогер Кемп" – это всегда интересные и разнообразные мероприятия, которые помогают украинской молодежи поверить в собственные силы, отдохнуть и оздоровиться на свежем воздухе, познакомиться с новыми друзьями и с уверенностью смотреть в собственное будущее и будущее своей страны, несмотря на вызовы современности.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже более 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За годы деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей в Украине.