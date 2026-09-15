Как приготовить идеальную овсянку: она получится кремовой и нежной, как никогда

Овсянка может стать гораздо более кремовой без длительного приготовления или сложных хитростей. Все, что вам нужно, – это простая добавка, которая уже есть на кухне у большинства людей.

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Она придаёт вашей утренней овсянке более приятную, бархатистую текстуру. Узнайте, что стоит в неё добавить, пишет OBOZ.UA.

Чтобы сэкономить несколько минут, мы можем вместо этого добавить популярный ингредиент, который улучшит консистенцию овсянки.

Речь идет о пищевой соде, которая может изменить pH жидкости и помочь крупе быстрее размягчиться. Это объясняется тем, что щелочная природа продукта ускоряет распад определенных компонентов клеточных стенок растений.

Пищевая сода особенно хорошо работает с хлопьями, которые обычно требуют больше времени на приготовление, чем хлопья быстрого приготовления.

Это позволяет добиться аналогичного эффекта, не держа кастрюлю на плите ещё несколько минут.

Однако следует быть осторожным и не использовать слишком много пищевой соды, поскольку это придаст овсянке неприятный привкус. Поэтому лучше всего добавить лишь щепотку пищевой соды примерно на 50 г овсянки и 1 стакан молока или растительного напитка.

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