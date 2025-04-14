Как правильно варить домашний холодец: делимся полезными советами

Холодец – одно из самых вкусных и полезных блюд, так как он преимущественно состоит из белка, считается полезной закуской, укрепляющей кости и суставы. Содержащийся в блюде ретинол помогает укрепить иммунитет, а лизин способствует лучшему усвоению кальция.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного холодца, который готовится быстро.

Какое мясо подойдет для холодца

Домашний бройлер (в идеале) и если такого нет, можно взять курицу из магазина. По такому же принципу можно готовить и из утки/гуся/свинины или телятины.

Сколько воды нужно для холодца

4 л и первую воду слейте, помойте обязательно мясо и кастрюлю, залейте чистой водой. Подождите пока вода закипит, убавьте огонь на минимальный.

Сколько варить холодец

Варите 3-4 часа. А овощи для холодца поджарьте, добавьте в бульон.

Специи для холодца

Соль добавьте так, чтоб бульон был немного пересолен. Ибо когда он остынет и застынет, соль станет менее выраженной. Добавьте также лавровый лист по вкусу.

Желатин

Замочите желатин в холодной воде (100 мл, не больше) и добавьте в уже процеженный горячий бульон.

Для декора добавьте морковь

Варится она вместе с мясом бройлера и зеленью, иногда еще перепелиное яйцо или маслины. Залейте первый слой, мясо, морковь и зелень, ждите, пока схватится в холодильнике, второй раз залейте уже холодным бульоном, чтобы покрыло и морковь и зелень.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: