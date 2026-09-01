Как правильно собирать урожай лука и чеснока: он будет храниться очень долго

Начало осени – время сбора лука и чеснока. Однако просто выкопать головки из земли недостаточно. Если сделать это несвоевременно или сразу сложить овощи в подвал, часть запасов может начать гнить уже через несколько недель.

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Особенно важно хорошо просушить лук и чеснок перед хранением. Подробности сообщает Deccoria.

Как понять, что лук уже пора собирать

Один из главных признаков созревания лука – пожелтение и полегание листьев. Если они полегли примерно у половины или большинства растений, а несколько листьев еще остаются зелеными, лук завершает вегетацию.

Можно проверить и шейку над луковицей. Если она стала мягкой и легко сгибается, питательные вещества из листьев уже практически перестали поступать в луковицу.

Необязательно выкапывать всю грядку одновременно. Лук может созревать неравномерно, поэтому растения можно собирать постепенно – по мере их созревания.

Когда выкапывать чеснок

При выращивании чеснока ориентируются прежде всего на листья. Когда примерно половина нижних листьев пожелтела и начала засыхать, а верхние ещё остаются зелёными, головки, как правило, уже сформированы.

Чтобы убедиться в этом, можно выкопать одно растение. Зубчики должны быть хорошо сформированными и плотно покрытыми наружными чешуйками. Слишком ранний сбор нежелателен – головки могут не успеть полностью сформироваться. Если же передержать чеснок или лук в земле, защитные чешуйки начинают разрушаться, что ухудшает лежкость.

Как правильно выкапывать лук и чеснок

Для сбора лучше выбрать несколько сухих дней. Почву возле растений сначала следует осторожно разрыхлить вилами, отступив от головок, чтобы не повредить их.

После этого растения аккуратно вытаскивают, держа как можно ближе к основанию. Сильно дергать за листья не стоит – они могут оторваться, а луковица останется в почве.

Не следует также стучать луковицами друг о друга или об инструменты, пытаясь стряхнуть землю. Даже небольшие повреждения со временем могут стать местом развития гнили.

Остатки почвы лучше удалять после подсыхания – тогда они легко осыпаются или снимаются рукой или мягкой щеткой.

Как сушить лук и чеснок после сбора

Именно этот этап в значительной степени определяет, сколько пролежат запасы. У свежевыкопанных головок влажные шейки, поэтому сразу переносить их в подвал или складывать в ящики нельзя.

Лук и чеснок раскладывают тонким слоем в сухом, затененном и хорошо проветриваемом месте. Это может быть навес, беседка, веранда или сухое помещение с хорошей циркуляцией воздуха.

Под палящим солнцем оставлять урожай надолго не стоит – сильный нагрев способен повредить наружные чешуйки.

Обычно сушка длится от двух до четырёх недель, а при влажной погоде может потребоваться больше времени.

Признаки того, что овощи готовы к хранению:

шейка стала тонкой и полностью сухой;

корни легко ломаются;

внешние чешуйки сухие, бумажные и шелестят.

Особенно опасно отправлять на хранение головки с влажной шейкой. Внутри может развиться грибковая инфекция, а гниль быстро переходит на соседние луковицы.

Можно ли заплетать лук и чеснок в косы

Да, но делать это нужно еще до полного высыхания листьев. Лучший момент – примерно в середине процесса сушки, когда шейки уже подсохли, но стебли остаются достаточно гибкими.

Для плетения лучше выбирать головки примерно одинакового размера. Готовые косы подвешивают в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. У такого способа есть ещё одно преимущество: воздух свободно циркулирует вокруг каждой головки, поэтому риск появления гнили уменьшается.

Как хранить лук и чеснок зимой

Лучше всего эти овощи хранятся в прохладном, сухом и тёмном помещении. По возможности температура должна быть близка к 0 °C или на несколько градусов выше нуля, а относительная влажность – примерно 65–75 %.

Слишком высокая влажность способствует появлению плесени и прорастанию, а слишком сухой воздух приводит к усыханию головок.

Для хранения подойдут сетки, плетеные корзины, деревянные ящики или косы. Главное – не перекрывать доступ воздуха. Также лук и чеснок лучше не хранить рядом с картофелем. Такое соседство может ускорить прорастание и сократить срок хранения запасов.

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