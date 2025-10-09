Как посадить осенью голубику: на что обратить внимание

Голубика – одна из самых ценных ягодных культур, известная своими полезными свойствами и приятным вкусом. А еще это растение не так уж и сложно вырастить у себя на даче, если учесть несколько важных нюансов высадки и ухода.

Как именно сажают голубику, рассказало издание "ВСН". Соблюдение этих правил поможет ягодному кусту прижиться и хорошо развиваться.

Как высаживать голубику

Чтобы голубика хорошо прижилась, нужно правильно подготовить ямы для саженцев. Их глубина должна составлять около 40-60 см.

На дно положите слой кислого торфа, опилок или хвои, можно добавить немного садовой серы или лимонной кислоты для поддержания кислотности. Голубика хорошо растет и плодоносит только на кислой почве.

Корневую систему погрузите в теплую воду на 10-15 минут, затем расправьте корни и посадите так, чтобы корневая шейка оказалась на 5-7 см ниже уровня земли. После посадки почву следует хорошо уплотнить, полить, а когда она осядет – добавить еще немного земли. Завершите процесс мульчированием корой, торфом или древесной стружкой.

Первые две недели после посадки поливайте куст каждые 3-4 дня по 5-7 литров воды. Когда растение приживется, полив можно сократить до одного раза в неделю.

Когда сажать голубику

Оптимальное время для высадки кустов – весна или осень. Лучше всего это делать в апреле, когда снег уже сошел, но почки еще не распустились. В этот период саженцы быстро приживаются и хорошо растут. Чтобы молодые кусты не замерзли, особенно если ночи все еще холодные, прикройте их слоем мульчи или мешковиной.

Осенью голубику сажают реже, но если приобрели саженец в это время, не стоит ждать до весны – высаживайте сразу после сбора урожая, ориентировочно в середине октября. Важно, чтобы температура почвы оставалась не ниже +5 °С.

Как подготовить почву для голубики

Подготовка земли перед посадкой – ключевой этап. Голубика растет только на кислых почвах, поэтому следует позаботиться о правильном уровне pH. Для подкисления используйте раствор лимонной кислоты (4 столовые ложки на 10 литров воды на 1 кв. м). Использовать уксус не стоит – он может повредить корни.

Перед этим внесите в почву (на 1 кв. м): два ведра торфа, два ведра компоста и полтора ведра песка. Хорошо перекопайте участок, а затем проведите подкисление. Через несколько часов после этого можно высаживать голубику.

