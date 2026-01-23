Как понять, что ваша вторая половинка изменяет: тонкие признаки

Независимо от того, женаты ли вы, находитесь в длительных отношениях или только недавно женились, известие об измене вашего партнера никогда не бывает приятным. Хотя иногда это случается неожиданно, есть некоторые едва заметные признаки того, что вы не единственный или единственная у вашей второй половинки.

Пользователи Reddit раскрыли некоторые "тонкие признаки", которые они заметили, прежде чем раскрыть романы своих партнеров. Они согласились, что основная подсказка касается изменений в гардеробе вашего партнера.

Одна участница обсуждения поделилась: "Мой бывший попросил меня помочь ему выбрать новую одежду для деловой поездки. Это была поездка с коллегой, а не конференция. На тот момент они встречались около года, и он хотел новую одежду для их отпуска во Флориде! Мы были вместе 11 лет, женаты восемь".

Другая пользовательница также поделилась своей мучительной историей, рассказав: "Мой бывший муж тоже так делал. Вдруг заинтересовался тренировками и приложил усилия к своей внешности. Носил вещи, которые я предлагала годами. После того, как я поймала его на покупке практически целого нового гардероба на подарок на день рождения, он попросил развод, а позже я узнала, что он изменяет мне с одной из своих коллег".

Еще один комментатор рассказал: "Моя бывшая попросила меня взять ее с собой на шопинг, потому что она хотела "одеться лучше" для женщины, с которой сейчас встречается".

Также одна женщина рассказала: "Постоянно искал прически и аксессуары других женщин, странно пах, когда возвращался домой, имел макияж на одежде, менял свое поведение, стал невероятно холодным и жестоким со мной. Я нашла доказательства того, что он покупал подарки женщинам, которых я никогда не получала. У нас даже была чрезвычайно странная ссора на публике".

