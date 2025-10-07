Как понять, что у вашей собаки стресс: названы пять признаков

Эксперты призывают владельцев собак обращать больше внимания на своих питомцев, особенно когда речь идет о выявлении ранних признаков стресса. Хотя многие хозяева считают, что они могут читать язык тела своей собаки, статистика свидетельствует об обратном.

Исследование, проведенное британским Кинологическим клубом в 2023 году, предупреждает, что среди владельцев собак существует "опасный пробел в знаниях", поскольку девять из десяти среди них не умеют распознать некоторые из важнейших признаков тревоги у своих любимцев, пишет Express.

Несмотря на то, что 72% владельцев утверждают, что они знают, когда их собака испытывает страх или радость, многие едва заметные сигналы стресса часто неправильно интерпретируются или полностью игнорируются.

Бихевиорист Кэти Шерратт рассказала, что существует пять легких и недооцененных признаков того, что собака испытывает тревогу или перегрузку, и понимание этих ранних признаков важно для предотвращения более серьезных проблем с поведением в будущем.

Облизывание губ

Одним из наиболее часто игнорируемых признаков является облизывание губ. Хотя это может казаться безобидным, собаки часто облизывают губы, когда нервничают или испытывают дискомфорт, особенно в незнакомой или чрезмерно возбуждающей среде. Кинологический клуб также обнаружил, что 82% владельцев собак не осознавали, что это предупреждающий знак тревоги или страха.

Чрезмерный уход

Еще один признак, который обычно остается незамеченным, – это чрезмерный груминг. Если собака чрезмерно лижет или грызет свою шерсть, и для этого нет никакой медицинской причины, это может означать, что она пытается успокоить себя.

Избегание зрительного контакта

Избегание зрительного контакта – еще один едва заметный, но важный сигнал. Когда собака отворачивает голову или избегает вашего взгляда, возможно, она не стесняется или непослушная, а пытается разрядить напряжение или выразить беспокойство.

Зевота

Зевота часто ошибочно воспринимается как усталость, но на самом деле она может быть сильным показателем стресса, особенно если она случается часто. Несмотря на это, 88% владельцев собак не знают, что зевота может быть признаком тревоги.

Избегание объекта/ситуации/места в доме

Некоторые собаки также могут начать избегать определенных мест в доме или держаться подальше от определенных предметов или людей, что является еще одним ключевым показателем того, что они испытывают страх или стресс. Такое поведение может казаться незначительным, но может указывать на более серьезную проблему, особенно если оно продолжается или усиливается.

