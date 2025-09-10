Как лунное затмение повлияет на Россию: санкции, запреты и разруха

Лунное затмение, которое прошло 7 сентября 2025 года, происходило в 16 градусе Рыб, после чего Луна пошла на соединение с Сатурном и Нептуном.

Такая комбинация указывает на падение духовных и моральных ценностей в мире. На усиление стремлений к самоизоляции, распад человеческой общности, ввод все новых и новых ограничений, запретов и санкций в ближайшем будущем. Об этом рассказал астролог Дмитрий Уранус в своем Telegram-канале.

По одной из астрологической версий, знак Рыб связан с Россией. Если это действительно так, то данное затмение должно сильно проявится именно на территории России.

И все эти всевозможные ограничения, и новые экономические санкции, обязательно будут усилены по отношению к России, и проявлены на территории России в ближайший месяц. Данное затмение как бы изолирует и останавливает в развитии, лишает возможностей и ресурсов.

Особенно интересен в карте затмения восход планеты Уран в европейской части России, около Москвы. На карте это зеленая линия, которая идет от Астрахани, через Волгоград, Москву и до Питера. Это очень интересный аспект, указывающий на регион, где вся сила этого затмения будет направлена на дестабилизацию и расшатывание ситуации.

Восходящий Уран, в момент затмения, указывает на то, что в этих регионах будет происходить масса неожиданных и непредвиденных неблагоприятных событий. Так как линия восхода Урана проходит рядом со столицей, то у властей РФ, будут ломаться все планы, и общая ситуация в РФ будет становиться хаотичнее. Высока вероятность каких-то непредвиденных перемен. Увеличится общая напряженность, нервозность и недовольства населения. Видимо неожиданные последствия начала "СВО" дадут о себе знать с новой силой.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

