Как избавиться от запаха пищевых отходов в жару: малоизвестный способ

Ужасный запах пищевых отходов из мусорного ведра на кухне в жаркую погоду может испортить даже самый радостный день. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться популярным продуктом, который мы часто используем в выпечке.

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Бикарбонат натрия (сода) – это обычный продукт в шкафу, который можно использовать как простое средство, поглощающее неприятные запахи из контейнеров для пищевых отходов, пишет OBOZ.UA.

Как избавиться от неприятных запахов: пошаговая инструкция

Снимите подкладку

Если вы используете компостируемый пакет или подкладку, осторожно извлеките его и высыпьте содержимое во внешний контейнер для пищевых отходов.

Удалите остатки

Проверьте внутреннюю часть контейнера или мусорного ведра на наличие остатков еды. Воспользуйтесь кухонным рулоном или бумажными полотенцами, чтобы вытереть пищевые отходы, разливы или "сок из контейнера" перед тщательной очисткой.

Тщательно очистите

Распылите внутри контейнера многофункциональное средство и протрите все поверхности, включая крышку и края, где может скапливаться грязь. Для более тщательной очистки замочите емкость в горячей воде с моющим средством для посуды на несколько минут, особенно если есть сильный запах или скопление жидкости, затем тщательно протрите.

Используйте соду

Когда контейнер будет чистым и сухим, посыпьте дно содой. Ее можно слегка развести водой, чтобы она лучше поглощала неприятные запахи и сохраняла свежесть.

Регулярная уборка помогает уменьшить запахи, сохраняет свежесть вашего контейнера и облегчает его очистку.

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