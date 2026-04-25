Как избавиться от запаха гари в духовке за считанные минуты: бюдетные способы

Во время приготовления к праздникам и в повседневной жизни, легко пропустить момент, когда что-то в духовке начинает подгорать. Ваше блюдо не обязательно должно быть обугленным, чтобы появился запах горелого. Достаточно, чтобы что-то разлилось или прилипло ко дну духовки.

Неприятный запах чаще всего вызывают неудаленные остатки, которые с каждым последующим выпеканием все больше пригорают. Поэтому стоит проверять после каждого использования, чтобы убедиться, что ничего не разлилось и не упало на дно, пишет OBOZ.UA

Если вы заметили, что это причина неприятного запаха, не реагируйте немедленно, пока духовка горячая. Лучше всего оставить дверцу приоткрытой, открыть окно, чтобы проветрить комнату, и подождать, пока прибор полностью остынет.

После того, как духовка остынет, тщательно ее очистите. Сначала удалите любые пригоревшие остатки. Это можно сделать с помощью пластикового скребка или щетки. Если на нагревательный элемент пролилась жидкость, протрите его тряпкой, смоченной только водой.

Вы можете протереть внутреннюю часть прибора смесью воды и уксуса в соотношении 1:1. Если вы прольёте масло, тщательно очистите это место, чтобы предотвратить дымление жира во время следующего приготовления. Вы можете помыть решетку в раковине водой с моющим средством.

Если запах не исчезает, стоит быстро очистить духовку паром с цитрусовыми. Прежде чем начать, убедитесь, что в духовке нет крошек или остатков пищи. Затем разогрейте духовку до 200-230°C.

Разрежьте два лимона и положите их в форму для запекания, затем залейте двумя стаканами воды. Запекайте блюдо в духовке примерно 20 минут. Периодически проверяйте, не испарилась ли вода полностью. Если вы заметили, что уровень воды слишком низкий, осторожно откройте дверцу духовки и долейте жидкость. По истечении указанного времени выключите прибор и дайте ему остыть. Затем выньте форму и протрите духовку изнутри.

Однако, если вы знаете, что духовка будет пустой несколько часов, вы можете провести тщательную очистку . Для этого приготовьте пасту из пищевой соды и воды в соотношении 3:1. Этот раствор справится даже с самыми стойкими пятнами и грязью. Просто нанесите его на внутреннюю часть духовки и оставьте на ночь. Утром удалите пасту влажной губкой и, наконец, протрите духовку смесью воды и уксуса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем до блеска и без химии отчистить духовку от жира и нагара.

