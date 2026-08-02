Как избавиться от муравьев на клумбах: эффективные способы

Розу на клумбе, землянику на огороде или пеларгонию в вазоне на балконе может заселить колония муравьев. Гнездо, устроенное непосредственно у корней, высушивает почву быстрее, чем растение успевает восполнить запасы воды.

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Последствия такого соседства могут стать заметными уже через несколько дней. Эксперты Deccoria напомнили, что избавиться от муравьев можно домашними способами, не нанося вреда цветам.

Когда муравьи полезны, а когда становятся вредителями

Одним из самых распространенных видов в садах является небольшой черный муравей, который строит гнезда на газонах, клумбах и в вазонах. В открытом грунте колония может насчитывать от нескольких до нескольких десятков тысяч рабочих особей.

Муравьи рыхлят почву, прокладывая сеть узких ходов. Благодаря этому вода и воздух легче добираются до корней соседних растений.

Они также разлагают органические остатки и охотятся на личинок и яйца вредителей, уменьшая их количество. Некоторые виды переносят семена фиалок или чистотела, помогая этим растениям распространяться на новые участки клумбы. Обычно семена перемещаются на несколько метров и лишь изредка – дальше.

Полезное равновесие нарушается, когда колония начинает разводить тлю. Муравьи защищают ее от божьих коровок и других хищников в обмен на сладкую падь. Из-за этого тля быстрее размножается и активнее питается растительными соками.

Проблема также возникает, когда гнездо появляется непосредственно в корневой зоне декоративного растения или в небольшом количестве земли в вазоне. Тогда муравьи начинают наносить вред не только окружающей среде, но и самому растению.

Как муравьи вредят корням растений

Присутствие муравьев у корней легко распознать по небольшому рыхлому холмику земли у корневой шейки. Почва в этом месте также пересыхает быстрее, чем на остальной части клумбы или в вазоне.

Вред возникает там, где муравьиные ходы проходят непосредственно возле корневой системы. Туннели настолько сильно разрыхляют землю, что вода быстрее испаряется, а почва теряет плотность и перестает плотно прилегать к корням.

Сильнее всего это сказывается на молодых саженцах, которые только укореняются, и на растениях с неглубокой корневой системой. Разрыхленная почва делает их более уязвимыми к повреждению ветром, а муравьиные туннели могут обнажать корни, расположенные близко к поверхности.

В горшках и балконных ящиках этот процесс происходит значительно быстрее, поскольку объем почвы там намного меньше. Колония из нескольких сотен муравьев способна за несколько дней настолько высушить землю вокруг корней, что растение начнёт увядать даже при регулярном поливе.

Муравьи, передвигающиеся по стеблям, могут также подгрызать бутоны и лепестки в поисках нектара, еще больше ослабляя растение. Перекопка клумбы или земли в вазоне может повредить корни. Поэтому безопаснее отпугнуть насекомых запахами ещё до того, как они устроят гнездо.

Как отпугнуть муравьев сильными запахами

Муравьи передвигаются по определённым маршрутам благодаря феромонным следам, которые оставляют рабочие особи, возвращаясь с пищей.

Сильный посторонний запах маскирует эти следы и дезориентирует других насекомых. Возле роз такой барьер особенно полезен, поскольку именно там муравьи часто собирают сладкую падь тли. Для создания запахового барьера можно использовать несколько домашних средств.

Ароматные травы

Мята, лаванда, тимьян, майоран, розмарин, пижмо или календула, высаженные возле роз, помогают ограничить передвижение муравьев.

Листья пижмы и календулы также можно разложить непосредственно на тропинках, по которым передвигаются насекомые.

Раствор уксуса

Столовый уксус, разбавленный водой в пропорции 1:1, помогает устранить феромонные следы.

Раствором можно опрыскать края вазонов и балконных ящиков, а также муравьиные тропинки на террасе. Дождь и полив быстро смывают запах, поэтому обработку нужно повторять после сильных осадков.

Эфирное масло

10–15 капель мятного или лимонного эфирного масла растворите в стакане воды. Полученным средством можно опрыскать места, по которым передвигаются муравьи.

Настой чеснока

Измельченные зубчики чеснока залейте водой и оставьте на несколько часов. Полученной жидкостью полейте муравьиные тропинки и участок вокруг гнезда. При этом следует избегать попадания настоя на растения в вазонах, чувствительные к интенсивным запахам.

Корица, сода или разрыхлитель: что действует на муравьев

Корица благодаря интенсивному запаху маскирует феромонные следы. Муравьи избегают мест, где чувствуют ее, хотя сама специя их не уничтожает. Корицей можно безопасно посыпать землю вокруг стебля в вазоне или вдоль клумбы. Она не вредит корням и почве. Запах выветривается за несколько дней, поэтому слой корицы следует регулярно обновлять, особенно после дождя.

Еще одним домашним средством считаются пищевая сода и разрыхлитель для теста. Разрыхлитель отличается от чистой соды содержанием кислого компонента и крахмала, но используются они одинаково.

Тонкий слой средства нужно рассыпать вдоль тропинок, по которым передвигаются насекомые. Для этого следует выбрать сухое место, поскольку влага быстро смывает порошок.

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