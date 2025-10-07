Как хранить бананы, чтобы они не темнели целых полгода: лайфхак

Бананы являются одними из самых популярных фруктов, полезным витаминизированным средством для взбадривания и универсальным ингредиентом для десертов. Но даже в нашем умеренном климате они имеют привычку быстро портиться, превращаясь из зеленых и незрелых в коричневые и мягкие.

Поэтому эксперты предлагают метод, который позволяет сохранять бананы свежими и съедобными в течение 6 месяцев. Он заключается в замораживании этого фрукта, пишет OBOZ.UA.

Так, оказывается, бананы можно замораживать в течение шести месяцев. Есть несколько замечательных советов, которые помогут вам заморозить бананы таким образом, чтобы их было удобнее всего использовать в будущем

Возможно, возникнет соблазн просто бросить банан с кожурой в морозилку, но замораживание таким способом затрудняет его использование, поскольку кожуру трудно снять после замораживания.

Если же их правильно подготовить, то проблем с этим не будет. Для этого всегда используйте свежие бананы.

Чтобы заморозить целые фрукты, очистите их от кожуры, положите на поднос и поставьте в морозильную камеру, пока они не станут твердыми.

Затем переложите в маркированный пакет для замораживания, удалив лишний воздух перед тем, как закрыть его.

Если хотите, можете сначала нарезать их ломтиками нужной вам толщины.

Если ваши бананы уже немного потемнели, лучший способ их сохранить – это сначала размять, а затем заморозить в пакетах для морозильной камеры таким же образом. Затем вы можете использовать размятый банан для чего угодно: от йогурта до каши, вместо того, чтобы выбрасывать его.

