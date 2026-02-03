Как быстро прогреть авто во время морозов: лайфхак с козырьками

Прогрев авто во время морозов – это большая задача со звездочкой. Особенно, это надоедает утром, когда вы спешите на работу или должны отвезти детей в садик или школу.

В сети можно найти множество методов – эффективных и не очень. OBOZ.UA расскажет о проверенном способе, который точно сработает в нужный момент.

Речь идет об опускании солнцезащитных козырьков. Это, действительно, эффективный лайфхак, ведь они создают барьер, который перенаправляет поток теплого воздуха от обдува непосредственно на лобовое стекло, не позволяя ему подниматься к потолку, что ускоряет таяние льда.

Как это работает

Сначала опустите солнцезащитные козырьки, направив поток воздуха на стекло. Сразу после запуска двигателя включите режим рециркуляции, чтобы салон прогревался быстрее, не беря холодный воздух с улицы.

При этом направьте весь теплый воздух на лобовое стекло, чтобы избежать его трещины от резкого перепада температур (начинайте с низких оборотов).

Прогревайте двигатель 2–5 минут, а далее начинайте медленное движение — так двигатель прогреется быстрее, чем на холостых оборотах.

Если в вашем авто есть кондиционер, включите его, чтобы снизить влажность и быстрее убрать запотевание. Не забудьте выключить рециркуляцию через пару минут, чтобы окна не запотели изнутри.

