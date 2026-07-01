Как быстро очистить яйца без проблем: на это уйдет всего несколько секунд

Вареные яйца трудно чистить из-за их свежести и более низкого уровня pH, из-за чего оболочка плотнее прилегает к белку.

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Повара рекомендуют добавлять 12 г соли и щепотку уксуса или лимонного сока в воду для варки, а затем сразу после варки помещать яйца в холодную воду, чтобы скорлупа легче очищалась. Другой способ — поместить вареное яйцо в банку с небольшим количеством воды и энергично встряхнуть, что значительно облегчит снятие скорлупы, пишет OBOZ.UA.

Один из самых быстрых способов удалить скорлупу – это разрезать яйцо пополам ножом и вынуть каждую половинку отдельно ложкой.

Хотя очистка одного яйца не должна представлять проблемы, очистка нескольких может занять много времени. Однако существует умный метод, который значительно упрощает процесс.

Просто возьмите банку и положите туда сваренное вкрутую яйцо. Залейте яйцо небольшим количеством воды, затем закройте банку и энергично встряхните в течение минуты. Скорлупа должна легко отделяться от белка.

Однако имейте в виду, что этот метод может не сработать со свежими яйцами, поэтому сначала стоит воспользоваться трюком с солью и уксусом. После приготовления яйцо также следует охладить в ледяной воде.

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