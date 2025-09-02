Кадыров выложил странный ИИ-ролик с Трампом в роли чеченца: высмеяли даже россияне

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил продемонстрировать свое чувство юмора и опубликовал созданное искусственным интеллектом видео с президентом США Дональдом Трампом в чеченском национальном костюме. Однако "остроумие" Кадырова не оценили даже россияне.

Видео дня

Видео с Трампом, созданное с помощью нейросети, Кадыров опубликовал 2 сентября в своем Telegram-канале. "А вы знали, что Дональд Трамп – чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни", – написал глава Чечни.

На видео Кадырова "президент США" говорит на чеченском языке.

"Я чеченец. Мое имя Доналд Тромпаев. Моя мать была с Рошни-Чу, отец с Мартана", – сказал он.

Созданный нейросетью "Трамп" утверждает, что его отец был вынужден покинуть Чечню в ходе сталинской депортации, ноникогда не забывал свои корни.

"Трамп" также пообещал скоро "приехать домой" и "посадить" чеченцев на пенсию с 16-ти лет.

В РФ высмеяли "шутку" Кадырова

Юмор приспешника российского диктатора Владимира Путина не оценили даже в РФ.

"Юмор уровня деграклассников", "Ну и кринж! Заберите у дедов ИИ". "Так смешно, умора! Просто катаюсь по полу", "Срочно медальку", "Скиньте Трампу и скажите, что в России его унижают", – пишут россияне в комментаряих.

Напомним, в июле Кадыров едва не утонул во время отдыха в Бодруме в Турции. Глава Чечни зашел в море, внезапно начал терять сознание и скрылся под водой. Кадырова вытащили из воды и доставили в частную больницу.

После инцидента Кадыров прекратил появляться на публике. Но 5 августа он обнародовал видео совещания под своим руководством, на котором видно, что глава Чечни разительно потерял вес.

Как писал OBOZ.UA, СБУ сообщила о новом заочном подозрении Кадырову в военных преступлениях. Установлено, что глава Чечни отдавал приказы использовать украинских пленных как "живой щит" для военных ВС РФ.

