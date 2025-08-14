Кабмин одобрил законопроект об ответственности за нарушение комендантского часа: детали

В среду, 13 августа, Кабинет министров Украины принял законопроект об ответственности за нарушение комендантского часа. Он также дает право полиции задерживать нарушителей.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук. Он отмечает, что в документе предлагается штрафовать за пребывание в населенных пунктах с обязательной эвакуацией без спецпропусков, а также за выход на улицу в запрещенное время без разрешения.

Детали законопроекта

– Одобрен проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований особого правового режима – военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях".

– Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, в которой предусмотреть административную ответственность за нарушение требований особого правового режима – военного положения, вводимого в Украине или в отдельных ее местностях.

– Предполагается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится всеобщая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений).

– Предлагаются также изменения в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми предусматривается предоставить право органам полиции осуществлять административное задержание в отношении нарушителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские задержали мужчину, который, по информации следствия, во время комендантского часа в состоянии опьянения напал на нацгвардейца и ударил его. Злоумышленником оказался местный житель, который профессионально занимается боевыми искусствами.

Напомним, что 25 июля в Украине продлили правовой режим военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, до 5 ноября 2025 года. Это уже 16-й раз, когда на территории нашей страны продлевают военное положение и мобилизацию после начала полномасштабного вторжения России.

