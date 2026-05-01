Избегайте этой ошибки любой ценой: дрессировщик собак дал лучший совет

Хотя привлекательность владения собакой неоспорима, некоторые породы более склонны к проблемам со здоровьем, чем другие, и каждая собака имеет свои особенности, черты характера и модели поведения, которые следует учитывать. Крайне важно провести тщательное исследование, прежде чем брать на себя ответственность и обязательства, связанные с владением домашним любимцем.

Профессиональный дрессировщик собак Уилл Атертон в своем Instagram предостерег владельцев собак избегать одной ошибки со своими любимыми домашними животными "любой ценой".

По его словам, тревога разлуки является распространенной проблемой среди собак и может вызвать много трудностей. Она возникает, когда животное испытывает глубокий стресс после разлуки со своими хозяевами, когда они выходят из дома, или иногда даже когда они просто не находятся с ними в одной комнате. Это может привести к деструктивному поведению, несчастным случаям в помещении, чрезмерному вою и лаю, ходьбе или одышке.

"Как клинический специалист по поведению собак, я считаю, что это одна из самых болезненных и стрессовых форм поведения, которую мы должны помочь владельцам и их собакам преодолеть", – объяснил он.

Дрессировка в клетке предусматривает создание безопасного пространства, такого как вольер или специально построенная клетка, в которой собака постепенно учится с удовольствием проводить время.

Она служит для них уютным местом для отдыха и расслабления, а также может использоваться для путешествий.

Чтобы поощрить собаку добровольно проводить время в отведенной ей клетке, крайне важно, чтобы она воспринимала ее как позитивное и комфортное пространство – это никогда не должно быть местом, которое используется для наказания.

"Дрессировка в клетке предотвращает и решает 99 процентов проблемного поведения, с которым сталкиваются хозяева", – сказал специалист.

Прежде чем заводить собаку, необходимо тщательно исследовать ситуацию, чтобы оценить, действительно ли вы способны удовлетворить ее потребности. Дрессировка часто является жизненно важной, и стоит отметить, что не все собаки подходят для новичков.

