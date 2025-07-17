Избавились от российских комплектующих: 'Антонов' показал модернизированный 'Руслан', который на днях видели в небе над Киевом. Видео

В среду, 16 июля, специалисты предприятия "Антонов" показали модернизированный самолет "Руслан". Именно его украинцы на днях видели в небе над Киевом.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба завода. Там отметили, что при производстве самолета инженеры избавились от всех российских комплектующих.

"АО "Антонов" завершило сложный многолетний проект по глубокой модернизации одного из своих легендарных транспортных самолетов Ан-124-100 серийный №0706.11 июля 2025 года "Руслан" безопасно перемещен в Германию", – говорится в подписи к видео.

Отмечается, что этот самолет, изготовленный в 1994 году, имеет за плечами более 21 000 летных часов и более 5 500 полетов. Работы по его глубокой модернизации началась с 2021 года. Цель модернизации, которую провела команда предприятия. А именно замена основных комплектующих, которые изготавливались в России, на современные западного и украинского производства.

"Из-за полномасштабной агрессии России в 2022 году работы были частично приостановлены: на тот момент самолет находился в разобранном состоянии. Однако даже в самых сложных условиях войны, команда АО "Антонов" смогла возобновить работы и завершить модернизацию в июне 2025 года", – добавляют специалисты.

Детали

Релокация "Руслана" стала не просто техническим решением, а символом стойкости, профессионализма и единства украинских авиастроителей. Усовершенствованное транспортное средство продолжит летать и служить Украине уже на международном направлении.

Сейчас авиационный парк АО "Антонов" находится в безопасных условиях, в соответствии с внутренними протоколами безопасности.

Напомним, что в небе над столицей и Киевской областью в пятницу, 11 июля, заметили большой самолет. Жители региона с восторгом отреагировали на появление воздушного судна.

Как сообщал OBOZ.UA, европейская авиакомпания Wizz Air стремится возобновить перелеты в Украину и из нее. Как только небо над страной будет снова открыто, перевозчик готов в течение полугода организовать около 100 маршрутов в/из украинских городов.

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