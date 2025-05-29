Из российского плена освободили больше половины гарнизона 'Азовстали': в ГУР сказали, сколько среди них бойцов 'Азова'

В рамках обмена пленными с Россией Украине удалось вернуть более половины гарнизона, который героически держал оборону в окруженном Мариуполе на заводе "Азовсталь". Из плена освобождены 1 279 защитников, среди них 455 бойцов "Азова".

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Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в эфире Радио Свобода в среду, 28 мая. По его словам, всего около 2 500 бойцов были выведены из "Азовстали".

"Всего около 2 500 защитников из разных подразделений были выведены или эвакуированы из "Азовстали". Из них по состоянию на сегодня 1 279 уже возвращены из плена. То есть больше половины гарнизона "Азовстали" освобождено из российского плена", – рассказал Юсов.

Среди защитников Мариуполя, которые попали во вражеский плен весной 2022 года и уже вернулись домой, есть 455 бойцов "Азова". Юсов отмечает, что это "хорошие цифры", если сравнивать статистику с другими подразделениями.

Представитель разведки добавил: российские спецслужбы, которые занимаются обменами, используют темы пленных по своему усмотрению с целью войны против Украины. С этим может быть связано то, что не все "азовцы" еще вернулись из плена.

"Чем больше медийного внимания по отдельным людям, по отдельным подразделениям – можете быть уверены, что это берется в отдельную разработку с последующим использованием, чтобы ухудшить ситуацию в Украине, усложнить в целом возвращение и других пленных также", – отметил Юсов.

Он также добавил, что во время последних обменов по формуле "1000 на 1000" в Украину вернулись защитники из частей и подразделений, бойцы которых в списки ранее не попадали. Речь идет о военных из 46 подразделений.

"Это колоссальный результат, потому что это не просто спасенные жизни и статистика, это невероятно важная информация об и условиях пребывания, количестве, местах содержания, и личной истории других пленных, которые остаются в плену", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Юсов прокомментировал заявления о возвращении в Украину военного Анатолия Тараненко, которого обвиняют в дезертирстве. Он мог перейти на сторону РФ в 2021 году.Юсов пояснил, что Украина не имела возможности повлиять на формирование списков для обмена, в частности из-за ограниченного времени на подготовку.

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