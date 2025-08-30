Из Польши выслали 15 украинцев, которых признали угрозой общественной безопасности: что известно

Польша депортировала 15 граждан Украины, которые, по словам пограничников, представляли угрозу общественному порядку и безопасности страны. Все выдворенные лица неоднократно имели проблемы с законом.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на данные польских пограничных служб. Депортированные украине были неоднократно осуждены за кражи, грабежи и вождение в нетрезвом состоянии.

Все депортированные лица имели проблемы с законом

В одном из случаев украинец находился в списке нежелательных лиц в Польше. Среди зафиксированных преступлений были также подделка документов, хранение наркотических и психотропных веществ, организация незаконного пересечения границы, а также управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителям, кроме депортации, запретили въезд в Польшу сроком от 5 до 10 лет.

"Польша является дружественной страной, открытой для иностранцев. Однако не будет и не будет терпимости к нарушениям ими закона, независимо от страны их происхождения. Министерство внутренних дел и администрации будет решительно реагировать на случаи нарушения нашего правопорядка", – заявила пресс-секретарь министерства Каролина Галецкая.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше подали новый законопроект, который ограничивает социальные выплаты и медицинское обеспечение украинцам только тем, кто официально работает и платит налоги. Еврокомиссия уже отреагировала на это, отметив, что помощь беженцам, которые не имеют собственных ресурсов, должна предоставляться, а ее объем определяют государства-члены ЕС.

