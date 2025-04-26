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Украинский шашлык: из чего приготовить вкусное и оригинальное блюдо
Шашлык может быть не только мясным. Отлично также подойдет рыба, сало, печень и просто овощи.
Кулинар поделився в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из свиной грудки, с картофелем и луком.
Ингредиенты (на 3 порции):
- Картофель для жарки – 9 шт
- Свиная грудинка – 700 г
- Лук – 1 шт
- Мини-микс перца – 9 шт
- Специи и соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте все продукты кусками. Нанизывайте на шампур чередуя, сверху присыпьте специями.
2. Заворачиваем в фольгу и запекаем на огне 50 минут до готовности.
3. После снимаем фольгу и готовим без фольги еще 10 минут для хрустящей корочки.
Подавайте обязательно горячим!
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