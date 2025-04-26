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Украинский шашлык: из чего приготовить вкусное и оригинальное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,9 т.
Рецепт шашлыка без мяса

Шашлык может быть не только мясным. Отлично также подойдет рыба, сало, печень и просто овощи.

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Из чего приготовить шашлык, кроме мяса

Кулинар поделився в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из свиной грудки, с картофелем и луком.

Рецепт шашлыка

Ингредиенты (на 3 порции):

  • Картофель для жарки – 9 шт
  • Свиная грудинка – 700 г
  • Лук – 1 шт
  • Мини-микс перца – 9 шт
  • Специи и соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте все продукты кусками. Нанизывайте на шампур чередуя, сверху присыпьте специями.

Ингредиенты для блюда

2. Заворачиваем в фольгу и запекаем на огне 50 минут до готовности.

Сколько готовить шашлык

3. После снимаем фольгу и готовим без фольги еще 10 минут для хрустящей корочки.

Приготовление блюда

Подавайте обязательно горячим!

Готовый шашлык

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