Украинский шашлык: из чего приготовить вкусное и оригинальное блюдо

Шашлык может быть не только мясным. Отлично также подойдет рыба, сало, печень и просто овощи.

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Кулинар поделився в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из свиной грудки, с картофелем и луком.

Ингредиенты (на 3 порции):

Картофель для жарки – 9 шт

Свиная грудинка – 700 г

Лук – 1 шт

Мини-микс перца – 9 шт

Специи и соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте все продукты кусками. Нанизывайте на шампур чередуя, сверху присыпьте специями.

2. Заворачиваем в фольгу и запекаем на огне 50 минут до готовности.

3. После снимаем фольгу и готовим без фольги еще 10 минут для хрустящей корочки.

Подавайте обязательно горячим!

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