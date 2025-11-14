Исследовал действия россиян на оккупированных территориях: в ДТП погиб директор Института стратегических исследований и безопасности

Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский погиб в дорожно-транспортном происшествии 13 ноября 2025 года. О происшествии стало известно на следующий день, когда его коллеги и друзья подтвердили информацию и начали публиковать свои воспоминания о нем. Лисянский активно работал над темами, связанными с оккупированными территориями Донбасса, и был одним из самых узнаваемых правозащитников в регионе.

Видео дня

Одним из первых публично сообщил о трагедии в Facebook писатель Максим Бутченко, который работал с Лисянским над исследованиями о влиянии российской оккупации на Донбасс. Он написал, что до сих пор не может поверить в смерть друга, подчеркнув его вклад в документирование преступлений и поддержку людей, пострадавших от войны.

"Вчера в ДТП погиб мой добрый друг Павел Лисянский. Не могу до конца осознать это, потому что то, сколько он делал против оккупации и исследовал действия россиян на оккупированных территориях, нельзя описать в двух словах. Павел был хорошим другом и верным своему делу, верным Украине и всему, что нас так объединяло с украинским Донбассом. Покойся друг, ты ушел так рано, но успел так много сделать", – отметил Бутченко в своем обращении.

В своей деятельности Лисянский совмещал правозащиту, аналитику и полевую работу. Он часто выезжал в прифронтовые районы, где общался с местными жителями, собирал показания и фиксировал случаи нарушения прав человека.

Коллеги нередко говорили, что он работал непрерывно, иногда даже на грани истощения, потому что чувствовал личную ответственность за Донбасс. Его Институт публиковал обзоры, отчеты и предупреждения о новых рисках, которые создавали оккупационные администрации для местного населения.

Биография

Павел Лисянский родился 11 сентября 1987 года в городе Антрацит Луганской области в семье горного инженера. С детства занимался вольной борьбой, участвовал в городских, областных и международных соревнованиях. В школьные годы тяготел к гуманитарным дисциплинам и посещал журналистские курсы при местной типографии.

Первый трудовой опыт получил в 15 лет, работая учеником горняка поверхностного на шахте им. Космонавтов в Ровеньках. После школы выбрал техническое образование: в 2005 году поступил в Донбасский государственный технический университет на горный факультет, позже получил второе высшее образование – экономическое. В 2012 году начал обучение на юридическом факультете Харьковского университета им. Ярослава Мудрого, которое завершил в 2016 году.

Во время студенческих лет активно занимался самоуправлением и несколько раз возглавлял студенческие советы факультета, общежития и университета. Параллельно каждое лето работал на угольных предприятиях, а после получения образования занимал руководящие и инженерные должности на шахтах ГП "Ровенькиантрацит" и ГП "Луганскуголь". В 2014 году работал заместителем директора шахты "Фащевская", расположенной неподалеку от Дебальцево, где велись активные боевые действия.

В жизни Лисянского несколько раз случались нападения: в 2010 году он получил два огнестрельных ранения во время избирательной кампании в Алчевске, а в 2013 году – три ножевых ранения в Антраците. Оба случая он связывал со своей общественной деятельностью.

В начале войны на Донбассе стал одним из основателей "Восточной правозащитной группы", которая исследовала нарушения прав человека на оккупированных территориях. Организация подготовила ряд аналитических отчетов, которые привлекли внимание международных медиа и способствовали освобождению ряда незаконно удерживаемых лиц.

В 2016 году работал помощником народного депутата, а 30 марта 2018 года был назначен представителем уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях. Получал награды за правозащитную деятельность, в частности немецко-французскую премию "За права человека и верховенство права".

Имел спортивные звания: мастер спорта Украины по самбо, кандидат в мастера спорта по дзюдо, призер и чемпион Луганской области по боксу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Каменце-Подольском 30 октября попрощались с защитником Дмитрием Ткачуком. Полицейский, защищавший Украину в рядах стрелкового батальона полиции, принял свой последний бой 26 октября на Покровском направлении. Жизнь воина оборвал вражеский дрон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!