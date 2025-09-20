"Иначе в наших школах не будет мальчиков в старших классах": Зеленский объяснил логику разрешения на выезд за границу для мужчин в возрасте 18-22 лет

Президент Владимир Зеленский разъяснил причины свободного выезда за границу для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Он отметил, что европейские партнеры не заинтересованы в росте количества украинцев, которые остаются за границей и претендуют на социальную помощь.

Видео дня

По данным Telegram-канала "Мы Украина", в Украине возникла другая проблема — стремительное уменьшение количества старшеклассников и абитуриентов. Зеленский подчеркнул, что без возможности выезда молодежь не будет заканчивать школу в Украине и не будет поступать в украинские университеты.

Президент пояснил, что дети, которые получают образование в Украине, имеют более высокие шансы вернуться в страну после окончания обучения за рубежом. Зато те, кто завершает обучение за пределами Украины, возвращаются значительно реже, что создает дополнительные вызовы для развития страны.

Предпосылки

Постановление Кабинета министров Украины от 26 августа 2025 года (№ 1031) позволило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу, несмотря на действие военного положения.

Однако это решение не распространяется на государственных служащих и должностных лиц, в частности:

членов правительства и их заместителей;

руководителей центральных органов исполнительной власти и их заместителей;

руководителя Офиса президента и его заместителей;

глав и членов спецслужб и других государственных органов;

народных депутатов.

Такие лица могут выезжать за границу только в служебных командировках.

Ранее президент Украины объяснял, что разрешение на выезд мужчин 18–22 лет не снижает обороноспособность, а помогает сохранить молодежь в Украине.Это решение приняли после консультаций с военными и педагогами. Главная цель — чтобы молодежь заканчивала школу и училась в Украине, а не за рубежом. Зеленский отметил, что ранний выезд приводит к потере связи с Родиной. Разрешение касается совершеннолетних, которые еще находятся в процессе обучения.

Также OBOZ.UA сообщал: для выезда за границу мужчинам от 18 до 22 лет нужны загранпаспорт и военно-учетный документ в бумажной или электронной форме. Это подтвердило Министерство внутренних дел в разъяснении от 27 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!