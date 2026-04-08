'Или нас спасут, или мы все ляжем': Настя из Тернополя, пережившая ракетный удар РФ, рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

19 ноября 2025 года Настю разбудили слова мамы: "Нас бомбят". Через несколько минут Тернополь накрыли российские крылатые ракеты и беспилотники. То утро стало трагедией для города: погибли 38 человек, среди них – 8 детей, еще 94 были ранены. В этой атаке Настя потеряла маму, дедушку и любимую собаку. Сама девочка получила глубокие ожоги 15% тела, больше всего пострадали руки и лицо. Свою историю Настя доверила Музею "Голоса Мирных", сообщил сайт Фонда Рината Ахметова.

Когда прозвучала тревога, она пряталась в ванной, потом с родными решила перейти в безопасное место, но не успели даже собраться. В этот момент в их дом попала ракета – квартира вспыхнула. Выйти через подъезд уже было невозможно: лестницу затянуло густым дымом. В ловушке огня Настя непрерывно звонила в службу спасения, пока вокруг все горело.

"Мы сидим и горим. Бабушка звонит моему дяде и говорит: "Володя, мы горим, не знаем, что делать". Я начинаю ползти в зал, мы все охрипли от тех испарений, вижу, как мама выползает за мной и просто падает мне на руки, бьется в конвульсиях. В тот момент я понимаю, что это край – или я выберусь и нас спасут, или мы здесь все вместе полежим", – вспоминает Настя тот страшный момент.

В шоковом состоянии девушка выползла на балкон, хотела прыгнуть с третьего этажа, в последний момент – спасла бабушка.

"Бабушка меня резко ловит за кофту, говорит: "Нет, не прыгай". Тогда я что-то вдохнула и потеряла сознание прямо на балконе. Со слов бабушки, я провисела там без сознания сорок минут. Весь тот жар меня обжег", – говорит Настя.

В сознание она пришла только на третий день во львовской больнице. Тогда ее постоянно вводили в медикаментозный сон для проведения болезненных перевязок. Обожженное тело Насти болело настолько, что она вообще не могла спать ночью:

"Каждые полтора часа у меня агония. Все тело жжет. Потому что были открытые участки рук и ног. Эту боль не описать словами. Я плакала, просила обезболивающее".

Сначала Насте не говорили о гибели близких – только со временем она поняла потерю. Поэтому сейчас для нее важно рассказывать о пережитом: это ее способ рассказать миру правду о войне в Украине.

"Считаю, что все это надо фиксировать – видео, фотографии – чтобы показывать за границу, что в Украине действительно такое происходит", – отмечает девочка.

Сейчас Настя проходит лечение и ждет лазерную шлифовку рубцов. Она не теряет надежды вернуться к баскетболу и уже тренируется, чтобы восстановить эластичность руки, продолжая быть капитаном своей команды. Также Настя много учится и мечтает стать стоматологом.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это самое большое в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.