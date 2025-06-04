Их забрала война: Фонд Рината Ахметова почтил память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России

4 июня в Украине чтят память детей, погибших из-за вооруженной агрессии России против нашей страны. Только с начала полномасштабного вторжения погибло по меньшей мере 630 детей, а более 1960 получили ранения различной степени тяжести. Такие данные приводит Офис Генерального прокурора Украины.

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Фонд Рината Ахметова чтит память детей Украины, погибших от рук, пуль, разорванных ракет и бомб врага. Мы бережем светлую память о каждом ребенке – их истории хранятся в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

В частности, здесь сохранилась история 2-летней Лизы из Подгороднего, что на Днепропетровщине. Жизнь девочки оборвалась в результате попадания российского "Искандера" в дом. Ее мама, Наталья, помнит, что, находясь под завалами, слышала, как кричал ее ребенок, а потом голос замолчал навсегда. Сначала женщине не говорили о смерти дочери, ведь она и сама несколько дней находилась на грани жизни и смерти. Но материнское сердце почувствовало непоправимое.

"Я немного стабилизировалась после операции. Влад зашел в палату, стал на колени... Сказал, что нашей Лизы больше нет. В тот момент хотелось только умереть", – рассказывает о самом ужасном моменте Наталья. Ее история вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Еще одна трагическая история – 4-летней Лизы из Винницы. Она вместе с мамой Ириной оказалась в эпицентре ракетного удара россии по городу 14 июля 2022 года. В тот день они шли домой после занятий с логопедом. После взрыва женщина не сразу осознала, что ребенок погиб...

"Меня одну из первых доставили в больницу, ведь время шло на минуты. Я спрашивала, где Лиза, а мне говорили, что ее везут за мной, что все нормально. Когда я уже вечером проснулась, сказали, что она в детской больнице...", – делится Ирина.

Ее история хранится в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

У Сергея из Ирпеня война забрала сразу двоих детей и жену. О гибели родных мужчина узнал из соцсетей, опознав их вещи на фото. В один миг российские захватчики отобрали у него все, ради чего стоило жить.

"Я настроил геолокацию на телефонах жены и детей и постоянно за ними следил. Первые подозрения, что что-то не так, появились, когда маячки переместились в больницу. На тот момент телефоны детей уже не отвечали. Жена еще некоторое время была жива, но умерла в больнице. Люди, ответственные за это, должны быть осуждены. За это должна быть казнь", – говорит Сергей. Его история по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал более 130 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите свою – на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0800 509 001.