Хвасталась 'гламурной' жизнью: что известно о девушке убитого на Бали украинца Комарова, которая разрыдалась на камеру после новостей о его смерти

На днях была официально подтверждена смерть гражданина Украины Игоря Комарова, который ранее пропал во время отдыха на Бали. Его останки нашли на одном из пляжей после сообщений о том, что Комарова похитили чеченцы.

После известия о гибели уроженца Днепра его девушка, блогер Ева Мишалова, записала видео, в котором со слезами благодарила подписчиков за поддержку из-за смерти Комарова. OBOZ.UA собрал все, что известно о Мишаловой, которая после трагических событий на Бали стала одной из самых обсуждаемых украинских блогеров.

Мишалова вышла в эфир после исчезновения своего парня на Бали

Блогерша после сообщений о том, что ее парень Игорь Комаров был найден мертвым на Бали, 5 марта опубликовала сториз в Instagram.

До этого последний ее пост в аккаунте датирован 17 февраля, через два дня после исчезновения Игоря, однако он не был связан с трагическими событиями в ее личной жизни. Тогда Ева рекламировала "полезную воду с электролитами".

Сейчас же, после периода молчания, Мишалова опубликовала свое фото с Комаровым, написав по-украински: "Я точно знаю, ты это увидишь".

"Моя жизнь, я тебя люблю", – добавила она уже на русском.

Затем блогерша записала видео, в котором с рыданиями благодарила подписчиков за поддержку и сочувствие.

"Я просто знаю, что Игорь точно увидел прошлую историю. Он точно знает, что я его люблю. И мне казалось, что будет правильно поблагодарить людей за слова поддержки и за сочувствие. Я вас благодарю. Спасибо большое каждому, кто мне пишет и сопереживает. Для меня сейчас самое главное, чтобы Игорь увидел прошлую историю, чтобы он знал, как я его люблю... Я ему писала все эти дни в Telegram и надеялась, что он увидит. Я не знаю, как до него достучаться, чтобы он увидел. Просто он так любил смотреть мой Instagram, возможно, он увидит", – говорит Ева Мишалова на видео.

Что известно о Еве Мишаловой

Блогер, к которой после недавних трагических событий приковано пристальное внимание, имеет сестру-близняшку Эсти Рогову.

Девушки, родившиеся в еврейской семье в Днепре, контент снимают вместе. Особую популярность они имеют в сети TikTok: там на сестер подписаны более 240 тысяч подписчиков. В этой сети на странице сестер после исчезновения Комарова появлялись видео с жалобами на хейт: пользователи обвиняли Еву в равнодушии и в том, что после похищения продолжала публиковать рекламу.

"Я никогда о себе так не говорю, но, по факту, я – разведенная женщина с ребенком. И у меня есть обязанности... Я уже достаточно вернула денег за рекламные сотрудничества и просто не могу больше себе этого позволить", – объясняла Ева в одном из видео.

В соцсетях сестры ведут блог, в котором рассказывают о своей гламурной жизни, путешествиях и еврейских традициях.

В Instagram за Евой Мишаловой следят 215 тыс., за Эсти Роговой – 151 тыс. пользователей сети.

Также достаточно активны в сети и другие члены семьи: мама, бабушка и тетя. На их страницах нередко появляется и совместный контент.

Ева Мишалова действительно разведена: в феврале 2025 года она сообщила о разводе с мужем Львом Мишаловым, с которым прожила 9 лет. О причинах, по которым распалась семья, блогер не рассказывала.

"Думала, что наш развод невозможен, хотя жизнь играет с нами злые шутки. Надеюсь, что эта шутка к лучшему",– писала тогда она.

Ранее в одном из интервью Ева рассказывала, что со Львом была знакома еще с детского сада, потом учились в одной школе, женились же, когда ей было 20, ему – 19 лет.

Замуж Ева вышла, когда ей было 20, а ее избраннику –– 19 лет.

По информации СМИ, Лев Мишалов родом из Днепра и является сыном известного местного бизнесмена и девелопера Дмитрия Мишалова. В сети можно найти упоминания, что мужчина работал менеджером по продажам и предоставлял строительные услуги.

Что известно о похищении Игоря Комарова

28-летний гражданин Украины Игорь Комаров, сын бизнесмена Сергея Комарова, исчез во время отдыха на Бали вечером 15 февраля. Сообщалось, что мужчину похитили чеченцы, когда он с друзьями тренировался ездить на мотоциклах.

Впоследствии в сети появилось видео с пропавшим украинцем. В нем Игорь говорил, что ему отрубили конечности, поломали ноги и ребра, пробили грудную клетку. Он попросил у родителей заплатить похитителям 10 миллионов долларов. В еще одном видео он обращался к Мишаловой с просьбой о медицинской и финансовой помощи.

Среди версий относительно того, как похитители нашли Комарова, звучало, что они могли выследить его через опубликованное Евой Мишаловой фото с геолокацией.

Как сообщал OBOZ.UA, чуть менее чем через две недели после исчезновения Комарова, 27 февраля, на одном из пляжей Бали было найдено расчлененное тело. На фрагментах человеческих останков сохранились татуировки, похожие на те, что были на теле Комарова.

3 марта стало известно, что ДНК матери похищенного Игоря Комарова совпадает с образцами крови в месте предполагаемого плена. Кровавые пятна нашли на вилле в районе Табанан и в арендованном автомобиле, который якобы использовался для перевозки Игоря Комарова.

А уже 5 марта было заявлено о совпадении образцов ДНК при исследовании найденных на Бали изуродованных останков: в местной полиции подтвердили, что погибшим был именно Комаров. Местные СМИ также сообщали, что по делу о похищении и убийстве гражданина уже задержан один подозреваемый, еще шестеро объявлены в розыск.

