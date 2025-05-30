"Самый неадекватный субъект в мире": Зеленский обвинил Россию в подрыве дипломатии. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России отвыкли от дипломатии. Там постоянно делают такие действия, которые доказывают, что именно они "самый неадекватный субъект в мире".

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Об этом говорится в вечернем видеообращении главы государства 30 мая. По его словам, несмотря на подготовку к украинско-российским переговорам в Стамбуле 2 июня, ни Украина, ни Турция как принимающая сторона не имеют никакой информации о российском так называемом "меморандуме".

"Россияне почему-то скрывают свой этот документ. Совершенно странная позиция. Никакого понимания формата. Видимо, они в Москве вообще отвыкли от дипломатии. Постоянно они что-то делают такое, чтобы доказать, что именно они самый неадекватный субъект в мире. Но именно это и убеждает всех, что новое давление нужно – давление на Россию", – заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в Киеве 30 мая. Ключевыми темами встречи стали законодательная инициатива США по усилению санкций против России, координация дипломатических усилий для достижения справедливого и прочного мира и развитие двусторонних отношений между Украиной и США.

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