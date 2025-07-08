HR-руководитель 'Метинвеста' Петрук вошла в тройку лучших в Украине

Директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук стала третьей в рейтинге лучших HR-руководителей Украины.

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Создал рейтинг журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших", совместно с деловым порталом Delo.ua, а лучших отобрало экспертное жюри.

В первую пятерку лучших эйчаров вошли представители "Киевстара", Kernel, Новой почты и Астарта-Киев.

Компания "Метинвест Рината Ахметова в то же время заняла восьмое место среди лучших работодателей Украины, и получила победу в спецноминации "Лидер взаимодействия бизнеса с учебными заведениями". Его компания получила за создание первого частного горно-металлургического университета "Метинвест" Политехника, в развитие которого направила 513 млн грн.

"Инвестиции бизнеса в образование – это не только вклад в будущее компании, но и системное решение для преодоления кадрового дефицита в стране. Создав "Метинвест" Политехнику, мы доказали, что интеграция бизнеса в сферу высшего технического образования способна формировать инженерную элиту, которая мыслит инновационно, использует знания на практике и уже сегодня приобщается к восстановлению промышленности", – подчеркнула Татьяна Петрук.

Ранее Группу "Метинвест" Рината Ахметова также признали одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.