Поздравления с Крещением-2024: лучшие картинки и открытки к празднику

После перехода на новоюлианский календарь на 13 дней сместились даты церковных праздников. Крещение по новому стилю верующие будут праздновать 6 января. Согласно Новому Завету, Иисус принял крещение на реке Иордан – это стало началом его служения. В этот день принято освящать воду, что, по поверьям, имеет целебные свойства.

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Кроме того, 6 января отмечают Богоявление. После крещения открылись небеса, сошел дух Господень в виде белого голубя, а с неба послышался голос: "Это Сын Мой возлюбленный, в Коем все мое благоволение". OBOZ.UA собрал лучшие картинки и открытки к празднику.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что категорически нельзя делать перед Крещением, чтобы не "испортить" воду.

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