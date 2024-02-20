День Героев Небесной Сотни: история памятной даты и происхождение названия

Каждый год 20 февраля Украина отмечает День памяти Героев Небесной сотни. Праздник установлен в знак почтения тех, кто отдал свою жизнь за свободу Украины во время Революции Достоинства 2013-2014 годов.

OBOZ.UA рассказывает историю праздника. А также о происхождении термина Небесная сотня и значении даты для истории нашего народа в целом.

Революция Достоинства

С ноября 2013 года в Киеве проходили акции протеста против отказа президента Виктора Януковича подписывать ассоциацию Украины с Европейским союзом. Сначала эти события назывались Евромайдан, но после перехода противостояния из мирного в силовое стали называться Революцией достоинства. Она длилась 94 дня – с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Наиболее кровавые события развернулись именно в конце.

В последние дни силовики по приказу властей начали стрелять в протестующих. Наибольшее количество жертв пришлось на 20 февраля 2014 года. Тогда, по данным Института национальной памяти, в столкновениях в центре Киева погибло больше всего людей - 48. Всего той зимой жизнь отдали более 100 человек. 105 из них посмертно получили звание Героев Украины. Еще трое – гражданин Беларуси Михаил Жизневский и граждане Грузии Зураб Хурция и Давид Кипиани – были награждены орденами Героев Небесной сотни.

В знак памяти обо всех погибших в 2015 году был введен праздник. Его установил президент Петр Порошенко указом от 11 февраля 2015 "Об увековечении подвига участников Революции достоинства и увековечении памяти Героев Небесной сотни".

Откуда взялось название Небесная Сотня

Термином Небесная сотня называют 107 человек, погибших во время Революции Достоинства, а также активистов Майдана, погибших весной 2014 года, когда Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины.

На Майдане сотнями называли основные структурные единицы сил самообороны. По аналогии с этим термином и возникло понятие Небесной сотни, как метафора защитников, продолжающих нести свою стражу уже не в этом мире.

Впервые термин "Небесная сотня" прозвучал во время церемонии прощания с погибшими на Майдане 21–22 февраля 2014 года. Он сразу пошел в народ, а на официальном уровне впервые был использован уже 28 февраля 2014 на Правительственном портале.

1 июля 2014 года Верховная Рада Украины учредила государственную награду "Орден Героев Небесной Сотни". Его присуждают за гражданское мужество, патриотизм, отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, активную благотворительную, гуманистическую, общественную деятельность в Украине, самоотверженное служение украинскому народу. Получить награду могут люди, отличившиеся при защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Орден имеет форму голубого креста, в центре которого находится изображение небесного воина в доспехах с мечом и щитом. Доспехи и щит стилизованы под самодельное снаряжение участников Революции Достоинства. На обороте креста размещена надпись "Свобода и Достоинство". Дизайн награды создали Тарас Возняк и Константин Ковалишин.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в 10 годовщину гибели Небесной сотни.

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