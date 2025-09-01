Hillel Max: как получить доступ к ИТ-курсам для новичков и профессионалов

Развивать нужные навыки, осваивать актуальные темы и расти профессионально теперь можно в собственном темпе. Именно с этой целью Hillel IT School создала платформу видеокурсов Hillel Max. Все программы актуальны потребностям рынка, а некоторые курсы настолько уникальны, что не имеют аналогов. Этот формат уроков в записи разработан для тех, кто хочет изучать технологии и совершенствовать свои компетенции в удобное время, без дедлайнов и по своему плану. На платформе уже доступны десятки курсов – как для новичков, так и для тех, кто хочет развить или прокачать свои знания и экспертизу. Попробовать обучение в Hillel Max можно бесплатно.

EdTech-тренд: почему Hillel Max сейчас актуально

Сфера EdTech переживает глобальные изменения: студенты все чаще ищут форматы, которые подстраиваются под их график, темп и карьерные цели. Спрос все больше смещается на асинхронное, персонализированное обучение. Hillel Max создан именно для этого.

"Мы создали пространство, где знания доступны каждому: хочешь – смотришь, когда удобно, практикуешься в собственном темпе, сам выбираешь преподавателя и строишь свою траекторию развития. Мы готовили релиз больше года, собрав лучших преподавателей с реальным опытом работы в ИТ-компаниях по всему миру. Hillel Max – для тех, кто хочет развиваться и ценит самостоятельность, для тех, кто хочет гибкости и быстрого результата без компромисса по качеству знаний", – поделился Вадим Друмов, СЕО и соучредитель Hillel IT School.

Что предлагает Hillel Max?

Все программы актуальны. А некоторые курсы настолько уникальны, что не имеют аналогов на рынке, в частности Mobile Automation with JavaScript & Appium и Automation API tester with REST Assured и т.д.

Преподаватели-практики с реальным опытом работы в ИТ. А познакомиться с ними можно сразу в их видеовизитке

Разнообразие тем и видеокурсов

Четкая теория и прочная практика

Доступ ко всем материалам остается у пользователя навсегда, поэтому можно возвращаться к обучению в любой момент, освежать в памяти теорию, когда нужно

Попробовать курсы можно бесплатно

Система уровней и бонусов за достижения – можно зарабатывать деньги за обучение и прогресс

На платформе доступна подборка базовых и профильных курсов, среди которых Figma Pro, гайд по использованию ИИ, SMM для продвижения себя и бизнеса, Jira для управления проектами: полный гайд, API Tester & Postman Advanced, Базы данных SQL и др. Коллекция курсов постоянно обновляется в соответствии с потребностями рынка и трендов в технологиях. И любой курс Hillel Max можно попробовать бесплатно по ссылке: https://max.ithillel.ua. А на саму покупку сейчас действуют скидки до 20% на все видеокурсы.

За 12 лет работы Hillel IT School выпустила более 70 000 студентов. Школа остается одним из лидеров ІТ-образования и подготовки специалистов. Все курсы разработаны с учетом потребностей рынка, программы актуальны, а обучение построено вокруг практических навыков. Студентам помогают не только в процессе обучения, но и в поиске работы и построении карьеры: создание профессионального резюме, подготовка к собеседованиям, доступ к большой проверенной базе вакансий, нужного нетворкинга и тому подобное.