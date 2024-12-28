Декілька днів спостерігаю за хейтом відносно Ханукії на Майдані та Хануки, що співпала з Різдвом.

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Я не стану говорити про дикий, печерний антисемітизм.

Це і так зрозуміло.

Мені незрозуміло, що твориться в головах людей, які чомусь вирішили, що мають право обурюватися, що інші громадяни України святкують Хануку, в той час як вони святкують Різдво.

За цих декілька днів, я видалила з друзів більше 30 осіб, які неочікувано для мене виявились ксенофобами.

Ці люди більшою мірою з Тетіївської громади, того самого Тетієва, де чотири роки тому ми встановили Меморіал пам’яті жертв єврейських погромів 1919-1920 років. Тоді в погромах загинула більшість міста, 4500 осіб. Ті, що вижили, і не виїхали з міста, були вбиті під час Голокосту в грудні 1942-го.

Здавалося, що тетіївчани мали б зробити висновки із своєї трагічної історії. Особливо зараз, коли щодня російські дрони і ракети вбивають українців. Але ні. Знову ненависть до євреїв в місті, де немає жодного єврея.

І якщо на мою сторінку таки забреде хтось із поглядами в стилі "Україна для українців" і "чужі символи на нашій землі", то потрудіться напрягти декілька звивин, щоб осягнути написаний нижче текст.

Перше. Прочитайте нарешті Конституцію, щоб зрозуміти, що Україна не є релігійною державою і тут немає жодної основної релігії. Жодної! Всі рівні!

Стаття 24 КУ. "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками".

Друге. Українці – це громадяни України, а не певні люди, які ходять до церкви і святкують Різдво. Вони можуть мати різні релігійні погляди або взагалі бути агностиками. Можуть ходити до церкви, костелу, синагоги, мечеті, будійського храму або ж на медитації до лісу. Вірити в Бога, Санта Клауса чи інопланетян. І вони не стають при цьому якимись не такими українцями.

Потрібно врешті зрозуміти ці прості речі. І не намагатися натягувати сову на глобус і нав’язувати свої погляди іншим людям. Бо ваші права закінчуються там, де починаються права іншої людини.

Ніхто нікому не заважає святкувати Різдво. Тоді якого біса, певні люди вирішили, що можуть забороняти іншим святкувати Хануку?

Якщо комусь не вистачило Дідуха на Майдані, то що ви персонально зробили для того, щоб він там був? Як наприклад це зробила єврейська громада Києва, встановивши Ханукію у повністю законний спосіб.

Ну і на звершення. Різдво – це світле свято, коли прийнято дарувати близьким подарунки, радість і зичити найліпшого.

То що ви транслювали, коли на Різдво писали повні ненависті коментарі? А що посієш, те й пожнеш.