Грозы, град и порывы ветра: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине. Карта

Во вторник, 4 июня, в Украине ожидается контрастная погода. Местами будет жарко до +33 градусов, а в ряде областей пройдут дожди и грозы, возможны также град и шквальный ветер.

Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. По ее данным, ухудшение погоды завтра ожидается, прежде всего, в западных и северных областях.

"В этих регионах кратковременные дожди, грозы, есть вероятность града и шквала", – прогнозирует синоптик.

Кроме того, по ее данным, во второй половине дня вторника неустойчивая грозовая погода возможна в Одесской области и значительной части центральных областей, кроме Днепра с районами и Полтавщины.

На востоке Украины серьезные осадки маловероятны, разве что по Харьковщине и Луганщине "заблудятся какие-то локальные дожди", прогнозирует Наталья Диденко.

На Запорожье, Донетчине, в Крыму и в большинстве районов Николаевщины ожидается сухая жаркая погода.

Температура воздуха будет высокой, на юге, востоке и в центральной части днем +26...+33 градуса.

На севере +25...+28 градусов. На западе еще свежее, +22...+25 градусов.

В Киеве 4 июня кратковременные периодические дожди, грозы, град и шквал. Температура воздуха будет колебаться около +25 градусов.

По прогнозу Диденко, вся неделя будет в Украине "теплой, до жары".

А со следующего понедельника, 10 июня, ощутимо похолодает в западных, северных и центральных областях, днем будет +17...+22 градуса.

"Поэтому пока грейтесь, избегайте линий восхождения, грозы, града и шквала (если уже возможно) и внимательно следите за ежедневными уточненными прогнозами погоды", – посоветовала синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский метеоролог Игорь Кибальчич ранее спрогнозировал неустойчивую погоду на неделю 3-9 июня. По его словам, Украину посетит воздушная масса субтропического происхождения, которая принесет жару до +34 градусов, однако каждый день в разных областях ожидаются дожди и грозы с градом и шквальным ветром.

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