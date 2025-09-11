'Почему они думают, что это наша проблема?' Посол Корнийчук рассказал, что происходит с паломничеством хасидов в Умань в 2025 году

Официальные власти Израиля не обращались к украинским органам власти по согласованию порядка и особенностей нынешнего паломничества хасидов в Умань на праздник Рош ха-шана.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в комментарии изданию Times of Israel.

"Время заканчивается. Они думают, что это как-то было согласовано, разговаривая через лидеров харедимов, которые потом связываются с украинскими чиновниками... Мы не знаем, что происходит", – сказал он.

Посол отметил, что стороны должны организовать большое присутствие израильской полиции для паломников, которых в этом году может быть более 40 тыс человек. Кроме того, должен быть согласован приезд израильских врачей, спасателей и обустройство временных бомбоубежищ для такого количества людей.

По словам Корнийчука, в этом году премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский не выступили накануне праздника, как это было в прошлом году.

"Если договоренности не будут достигнуты, то в этом году у нас могут быть сюрпризы. Нам не нужны посетители во время войны. Почему они думают, что это наша проблема, а не их проблема? Я очень удивлен", – добавил посол.

Как известно, в 2025 году иудеи всего мира будут отмечать новый год (праздник Рош ха-шана) 22-24 сентября. Ежегодно тысячи хасидов посещают могилу раввина цадика Нахмана в Умани. Паламнициво не прекращалось ни во времена пандемии COVID-19, ни в годы полномасштабного российского вторжения в Украину, которое началось в феврале 2022 года.