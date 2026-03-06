Городские власти Днепра и 'Интерпайп' Пинчука разовьют экосистему технического образования

Интерпайп Виктора Пинчука и городские власти Днепра продолжают развивать в Днепре экосистему технического образования. Теперь будущие электромонтеры и токари в ПТУ №2 будут учиться в современных мастерских. Здесь дети будут работать в комфортных условиях, на современном оборудовании и по актуальным учебным программам.

Видео дня

В течение года в двух новых мастерских будет учиться до 200 человек. Среди них – ученики, поступившие в ПТУ после 9 и 11 классов, а также люди разного возраста, которые проходят курсы повышения квалификации или получают профессию по ускоренной программе.

Обновление материально-технической базы взяли на себя промышленники. В мастерскую токарей, в частности, закупили современные станки для токарных работ, фрезерования, сверления, заточки, шлифовки. Благодаря этому выпускники ПТУ № 2 будут иметь хорошую профессиональную подготовку и понимать перспективы профессии, считают в компании.

"Электромонтеры и токари – квалифицированные рабочие, которых невозможно подготовить за месяц-два. Поэтому качественное профессиональное образование – чрезвычайно важно, и мы как работодатель готовы инвестировать в него так же активно, как инвестируем в собственное производство. Оборудование в мастерских и машиностроительном комплексе Интерпайп – подобные. Поэтому выпускники этого учебного заведения смогут полноценно работать в наших цехах с первого дня", – отмечает председатель правления Интерпайп НТЗ Сергей Костенко.

Включенность бизнеса в обучение молодежи в колледже – мировая практика. При поддержке Министерства образования постепенно она вводится и в Украине.

"Усилить сотрудничество профтеха с бизнесом – это одна из целей системы профессионального образования сегодня. Мы стремимся сделать работодателей активными партнерами в подготовке квалифицированных кадров. Сейчас в Днепре мы видим прекрасный пример взаимодействия бизнеса, городской власти и профессионального образования, в котором выигрывают все, поскольку работодатель получает квалифицированного рабочего, студент – современные знания и востребованную профессию, а колледж – новые лаборатории и программы, которые позволяют готовить квалифицированных специалистов здесь и сейчас", – отметил во время открытия мастерских заместитель министра образования Украины Дмитрий Завгородний.

Но работа Интерпайп по развитию экосистемы технического образования в Днепре – значительно шире. Начиная с 2019 года компания модернизирует учебные локации в гимназиях и лицеях, внешкольных учреждениях, колледжах и вузах Днепра, адаптирует учебные программы. Таким образом, формируются простые и понятные учебные маршруты для молодежи.

"Мы стремимся заинтересовать молодежь еще во время обучения в средних классах, далее – создаем условия для получения качественного профессионально-технического или высшего образования и, наконец, ждем в наших цехах – в качестве квалифицированных рабочих или инженеров, умелых и мотивированных", – рассказывает директор по коммуникациям Интерпайп Людмила Новак.

В Днепре уже работает 20 новейших образовательных локаций. Такая колоссальная работа стала возможной только после объединения усилий с городскими властями, которые взяли на себя полный комплекс ремонтных работ всех задействованных помещений.

"Кроме примера эффективного сотрудничества и коллаборации между государством, местным самоуправлением и ответственным бизнесом, эти наши проекты являются примером стратегического мышления. Когда мы это начинали – это была моя идея, что нужно это делать. Чтобы превратить профтехобразование в образование, которое будет нравиться детям и работодателям. Это выгодно городу, бизнесу, преподавателям. Но прежде всего – детям", – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

Экосистему технического образования дополняет ряд образовательных проектов и конкурсов в регионе, которые инициирует Интерпайп. Они проходят в партнерстве с учебными заведениями, к работе привлекают преподавателей и учителей. Сейчас в экосистему вовлечены более 13000 тысяч днепровских детей.