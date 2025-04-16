'Город горел целыми улицами': Зинаида из Торецкая рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

70-летняя Зинаида с самого начала полномасштабного вторжения оставалась в городе Торецк Донецкой области. Два года она прожила в подвале без света, связи, воды и газа. Даже, несмотря на ужасные обстрелы российской армии, женщина до последнего не хотела эвакуироваться – решилась лишь после того, как снаряд попал в ее дом. Свою историю Зинаида рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Влетела ракета или снаряд и часть дома сразу обрушилась. Взрывной волной окно вынесло, велосипед отбросило на соседнюю улицу. Только представьте, какой силы был взрыв! Это ужасно. Все горит! Город горел целыми улицами. Только в нашем квартале убили 38 человек", – вспоминает Зинаида.

Четыре раза женщина и сама оказывалась в эпицентре обстрела, каждый раз чудом спасалась. Но ее мужу не повезло: однажды он отправился в соседний дом – и больше не вернулся. Его признали пропавшим без вести. Осенью 2024 года Зинаида наконец-то уехала из Торецкая. Во время эвакуации ее автомобиль попал на поле с минами-"лепестками". Тогда сгорели все вещи, которые женщина пыталась увезти с собой.

"Все сгорело. Я осталась только в халате и тапочках. Сгорели документы на дом. Утратила самых родных людей. Я тогда даже говорить не могла. Ко мне обращаются, а я сразу плачу", – рассказала женщина.

Смотрите историю Зинаиды по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

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