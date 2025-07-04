'Гончаренко центры' запустили курсы изучения английского языка: как присоединиться и для кого обучение бесплатное

Крупнейшая сеть бесплатных образовательных пространств, фишка которых – курсы английского для людей любого возраста приглашает покорять английский язык.

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Об этом сообщает "Гончаренко центр".

"Программа бесплатная для молодежи 9–17 лет, военных и их семей. Для других участников предусмотрен символический благотворительный взнос – 750 грн в год. Все обучение длится от 3 месяцев и более – вы сами решаете, когда остановиться", – рассказали в образовательном пространстве.

В "Гончаренко центр" отметили, что каждому участнику подбирают индивидуального волонтера с учетом интересов и графика. Формат занятий гибкий.

"С кем-то вы просто будете говорить о жизни, с кем-то будете разбирать ошибки и тренировать грамматику. Это как репетитор, наставник и новый друг в одном флаконе. Выбирайте возможность, которая понравилась больше всего – и вперед, покорять английский", – объяснили в центре.